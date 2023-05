Mia Julia: Fans rasten völlig aus – Sängerin kommen die Tränen

Eigentlich müsste man meinen, dass Mia Julia Brückner so schnell nichts aus der Fassung bringen kann. Schließlich ist sie seit inzwischen schon zehn Jahre als Ballermann-Sängerin aktiv und gehört zu den gefragtesten Sängerinnen auf Mallorca.

Daher würde man bei den zahlreichen Auftritten, die die 36-Jährige Sommer für Sommer absolviert, von einer gewissen Routine ausgehen. Doch ein Video, dass Mia Julia nun selbst auf Instagram hochlud, zeigte wie sehr ihr die Begeisterung ihrer Fans noch immer ans Herz geht.

Mia Julia: Emotionaler Auftritt im Bierkönig

Der kurze Clip zeigt Mia Julia im Bierkönig, der Ballermann-Location schlechthin auf Mallorca, die sie zum Star gemacht hatte. Nach einem offenbar zwei Stunden langen Auftritt wischt sich die Blondine mit einem Handtuch Schweiß und Tränen aus dem Gesicht, während sie von ihren Fans frenetisch gefeiert wird.

Immer wieder skandieren dutzende Mallorca-Urlauber im prallgefüllten Bierkönig ihren Namen. Fast beschämt lässt Mia Julia immer wieder ihr Gesicht in den Händen verschwinden, legt den Kopf verlegen zur Seite und kann sich offenbar vor Rührung so gar nicht dazu durchringen, die Bühne zu verlassen.

Mia Julia: So begeistert sie ihre Fans

Zu dem Video schreibt die Mallorca-Sängerin an ihre Fans gerichtet: „Ich liebe euch.“ Und das beruht ganz offensichtlich auf Gegenseitigkeit. Denn die Fans sind begeistert von Mia Julias emotionalem Instagram-Video. „Und genau sowas macht dich so sympathisch. Nichts gespielt. Echte Gefühle“, schrieb etwa ein begeisterter Fan. Und ein anderer: „Wenn man tut, was man liebt, spürt das dein Gegenüber. Und dass man dich feiert, hast du dir sowas von verdient.“

So gepusht dürfte der nächste Auftritt von Mia Julia erneut ein echtes Feuerwerk der Gefühle werden…