Mia Julia: Ist der Ballermann-Star mit DIESER provokanten Aktion zu weit gegangen?

Langzeitfans von Mia Julia erinnern sich noch an die Anfänge ihrer Karriere als Sängerin am Ballermann. Damals war ihr Markenzeichen, dass sie sich bei ihren Auftritten immer oben ohne zeigte. Doch solche Aktionen gehören schon lange der Vergangenheit an.

Auf Social Media bekommen die Fans jedoch noch immer heiße Aufnahmen von Mia Julia zu sehen. Als ehemalige Porno-Darstellerin hat die 36-Jährige kein Problem mit nackter Haut. Allerdings könnte die blonde Sex-Ikone mit ihrem jüngsten Beitrag eine Grenze überschritten haben.

+++ Mickie Krause filmt Sturm auf Mallorca: Plötzlich ein gewaltiger Knall +++

Mia Julia: Zeigt sie HIER zu viel?

Die Mallorca-Sängerin räkelt sich in einem Pool, trägt dabei nur einen String sowie ein knappes weißes Top, darunter nichts. Mia Julia setzt ihre Kurven in Szene und schüttet sich nach und nach Wasser über den Körper, bis das Oberteil vollkommen durchnässt ist. Die Szene erinnert an einen Wet-T-Shirt-Contest, doch die Blondine gibt vor, ihren rund 600.000 Followern eine kleine Waschanleitung zu geben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wasche empfindliche weiße Wäsche aus zum Beispiel Seide oder Viskose kalt, per Hand oder bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine“, schreibt sie dazu. Ihren Fans gefällt es. „Beste Waschanleitung ever. Und wenn es ein bisschen einläuft, ist auch nicht schlimm“ oder „Wow, mega sexy“, heißt es in den Kommentaren. Doch ein User äußert auch Bedenken: „Bis wieder gesperrt wirst.“ Und tatsächlich könnte das Video für Mia Julia im schlimmsten Fall bittere Konsequenzen haben.

Noch mehr Meldungen:

Der Clip wird im Schnelldurchlauf abgespielt, sodass die „problematischen“ Stellen nur ganz kurz zu sehen sind, aber: Durch das nasse Oberteil sind die Brustwarzen der Entertainerin zu sehen. Und das verstößt gegen die Vorgaben von Instagram.

Aus Jugendschutzgründen bestraft die Social Media Plattform solche Vergehen zum Teil sogar streng. Der Beitrag könnte gelöscht werden, im schlimmsten Fall droht sogar die Sperrung des Kontos. Da Mia Julia in dem Clip genau genommen noch ein Kleidungsstück über den Nippeln trägt, könnte sie sich gerade so noch in einer Grauzone befinden.