Mickie Krause filmt Sturm auf Mallorca: Plötzlich ein gewaltiger Knall

Wilde Szenen auf Mallorca. Dort, wo sonst zumeist die Sonne scheint und angenehme Temperaturen auf Wärme-Liebende warten, war es am Sonntag alles andere als gemütlich. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, habe das zuvor bereits angekündigte Unwetter die Baleareninsel am Sonntag mit etwas Verzögerung erreicht. Den ganzen Sonntag gilt die Warnstufe Orange. Videos zeigen, mit welcher Wucht das Gewitter über die Insel zog. Eines davon stammte von Partyschlagerstar Mickie Krause.

Bäume biegen sich im Wind, der Sturm macht heftige Geräusche, Regen peitscht über die Strände. Es sind erschreckende Szenen. Wohl sei dem, der bei diesem Wetter ein sicheres Dach über dem Kopf hat. Das scheint bei Mickie Krause so zu sein, die Deko jedoch war scheinbar nicht so gut gesichert.

Mickie Krause trotzt mallorquinischen Stürmen

So ist zum Ende des Videos ein gewaltiger Knall, ein Klirren zu hören. Was war passiert. Via Instagram sorgte der 53-Jährige für Entwarnung. War doch auch den Fans das Klirren aufgefallen, und so fragte ein Follower direkt, was passiert sei. Eine Vase sei zerbrochen, verriet der Mallorca-Star. Gott sei Dank. Ein Follower hatte schon vermutet, dass es die Scheiben erwischt haben könnte.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch ein Mickie Krause lässt sich von ein bisschen Wind nicht unterkriegen und so liefert er nebst Video auch gleich noch die perfekte Schlecht-Wetter-Alternative: „Auch bei schlechtem Wetter findet der Auftritt heute im Megapark statt.“ Und der ist schließlich überdacht.

Mehr Nachrichten:

Bei den Fans herrscht jedoch auch Sorge ob der Wetterlage. „Zum Glück sind wir Donnerstag zurückgeflogen“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Eine weitere schreibt: „Ich würde nicht mehr rausgehen. Ich hatte das mal erlebt und möchte es nicht noch mal erleben.“ Und ein Fan ergänzt: „Hoffentlich ist keinem etwas passiert. Aber wenigstens Regen. Ich glaube, den braucht Spanien ganz, ganz dringend.“ Mit Gewitter kennt sich Mickie Krause aus, zuletzt musste sogar ein Auftritt gecancelt werden.