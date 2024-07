Melissa Khalaj: Nach „Murmel Mania“ gibt’s schlechte Nachrichten

Bei „Murmel Mania“ stellen regelmäßig Promis ihr Geschick unter Beweis. Jetzt gibt es für die Show mit Melissa Khalaj allerdings schlechte Nachrichten.

Gleich drei TV-Köche stellten am Freitagabend (19. Juli) ihr Können mit der Murmel mehr oder weniger unter Beweis. In der zweiten Folge von „Murmel Mania“ waren die Profi-Köche Frank Rosin, Steffen Henssler und Ali Güngörmüs mit am Start. Doch allzu interessant war das für die Sat.1-Zuschauer allerdings nicht. Sehr zum Leidwesen von Moderatorin Melissa Khalaj.

+++Frank Rosin: Kurz nach Auftakt von „Wer kocht das Beste für die Gäste“ platzt ihm der Kragen+++

Melissa Khalaj: „Murmel Mania“ büßt an Quote ein

Wie das Branchen-Portal „DWDL“ berichtet, konnte Sat.1 seine guten Quoten von der Premiere von vor einer Woche zunächst nicht halten. Insgesamt 2,7 Prozent gingen nun gegenüber dem Debüt beim Sender verloren.

Auch interessant: Jasmin Gerat: Wenige Stunden nach dem „Kroatien-Krimi“ weiß jeder Bescheid

Das bedeutet: Aus den 10,6 Prozent vom 12. Juli wurden an dem nächsten Freitagabend nur noch 7,9 Prozent. Die durchschnittliche Reichweite sank damit von 1,6 Millionen auf 1,33 Millionen Zuschauer. Sat.1 musste zusehen, wie die Konkurrenz vorbeizog. Die von Oliver Geissen moderierte „Chartshow“ auf RTL landete bei im Schnitt 9,1 Prozent. Ein wirklicher Erfolg ist das für den Kölner Sender aber auch nicht.

Auch Sat.1-Show „Mein Mann kann“ hatte es nicht einfach

Bei „Murmel Mania“ geht es um verschiedene Challenges rund um das Thema Murmeln. Die Teilnehmer sind Prominente. Der Gewinner der Sendung bekommt ein Preisgeld, welches dann für einen guten Zweck gespendet werden soll.

Doch nicht nur „Murmel Mania“ stieß am besagten Abend nicht auf allzu viel Interesse. Auch die um 22.20 Uhr gestartete Show „Mein Mann kann“ hatte es richtig schwer und kam nur auf 4,3 Prozent Marktanteil. Das ist zu wenig für Sat.1. Es bleibt abzuwarten, wie es sowohl mit „Murmel Mania“ als auch mit „Mein Mann kann“ weitergeht.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Doch nicht nur für Melissa Khalaj und „Murmel Mania“ gab es schlechte Nachrichten. Auch Tim Raue und seine RTL-Show hatten es nicht einfach. Mehr dazu liest du hier.