Tim Raue: Schlechte Nachrichten nach RTL-Comeback

Tim Raue ist bekannt für seine scharfe Zunge und seine Fähigkeit, Restaurants aus der Krise zu retten. Doch beim Comeback seiner TV-Show „Raue – Der Restaurantretter“ auf RTL musste der Starkoch eine bittere Pille schlucken: Die neue Staffel startete mit enttäuschenden Quoten.

Nur 1,07 Millionen Zuschauer sahen sich laut „DWDL“ an, wie Raue ein in Not geratenes Restaurant unter die Lupe nahm und versuchte, es wieder auf Kurs zu bringen. Das ist die niedrigste Reichweite, die die Sendung je erreicht hat, wie das Branchenmagazin berichtet. Selbst der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag mit 8,1 Prozent unter den Erwartungen.

RTL: Tim Raue fällt auf ganzer Linie durch

Die erste Staffel, die im vergangenen Jahr 2023 noch im April ausgestrahlt wurde, erreichte höhere Zuschauerzahlen. Der Hochsommer, in dem die zweite Staffel startete, ist traditionell ein schwieriger Sendeplatz, was die Quoten erklären könnte. RTL fand jedoch Trost in den späten Abendstunden: „RTL Direkt“ informierte mehr als eine Million Menschen und erreichte 9,1 Prozent Marktanteil.

„Extra“ und das „Nachtjournal“ konnten ebenfalls gute Ergebnisse vorweisen. Und was machte die TV-Konkurrenz? RTL2 konnte sich zur Primetime über die Quoten von „Hartz Rot Gold“ freuen, das mit Wiederholungen bei 6,6 Prozent Marktanteil punkten konnte. ProSieben setzte auf „Darüber staunt die Welt – Die abgedrehtesten Feier-Fauxpas“ und erreichte 7,9 Prozent Marktanteil bei 630.000 Zuschauern.

Wie sich die Quoten von „Raue – Der Restaurantretter“ in den kommenden Wochen weiter entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Ob der kulinarische TV-Experte noch das Ruder umreißen kann? Es bleibt spannend.

Eine neue Folge von „Raue – Der Restaurantretter“ läuft am Dienstag, den 23. Juli, um 20:15 Uhr auf RTL. Alle Folgen sind in der RTL+ Mediathek abrufbar.