Jasmin Gerat: Wenige Stunden nach dem „Kroatien-Krimi“ weiß jeder Bescheid

Auch am Donnerstag (11. Juli) versorgte die ARD die Fernsehzuschauer wieder mit bester Unterhaltung. Krimifans mussten auch in dieser Woche nicht auf spannende Fälle verzichten. In der Spielfilmreihe „Der Kroatien-Krimi“ ermittelt Kommissarin Stascha Novak (gespielt von Jasmin Gerat) in einem Mordfall.

Der Spielfilm aus dem Jahr 2022 sorgt bei den ARD-Zuschauern für Nervenkitzel und Hochspannung. Am Tag nach der Ausstrahlung des Krimis dürfen Jasmin Gerat und ihre Schauspielkollegen nun die Korken knallen lassen.

Jasmin Gerat brilliert als Ermittlerin

Der Spielfilm der Reihe des „Kroatien-Krimis“, den die ARD am Donnerstag zeigte, hat es in sich. Der Cousin von Kommissarin Stascha Novak (gespielt von Jasmin Gerat) wird am Tag nach einer Geburtstagsfeier tot aufgefunden. Obwohl Novak nicht weiter ermitteln soll, macht sie im Alleingang weiter und gerät dadurch in eine äußerst gefährliche Situation.

Der Kriminalfall hat am Donnerstabend die Zuschauer der ARD in Atem gehalten. Am Morgen nach der Ausstrahlung darf nun endlich jeder Bescheid wissen.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, können sich die Einschaltquoten vom „Kroatien-Krimi“ rund um Jasmin Gerat sehen lassen. Beim Gesamtpublikum ist der ARD-Spielfilm absoluter Spitzenreiter. Der Krimi erreichte einen Marktanteil von stolzen 20.4 Prozent, 4.10 Millionen Menschen verfolgten die Ermittlungen am Donnerstagabend.

Jasmin Gerat muss sich Sat.1 geschlagen geben

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reiht sich der „Kroaten-Krimi“ quotentechnisch hinter der Sat.1-Show „Hast du Töne?“ ein. Der ARD-Film konnte hier dennoch einen Marktanteil von 9.6 Prozent einholen, 350.000 Menschen verfolgten den spannenden Fall.

Die Fernsehzuschauer scheinen nach wie vor im Krimifieber zu sein. Mit spannenden Serien und Spielfilmen können die Sender also auch in Zukunft nichts falsch machen.