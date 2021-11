Melanie Müller macht es öffentlich – „Schluss, Aus, Ende“

Wie steht es wirklich um Melanie Müller und ihre Ehe mit Mike Blümer? Das Paar galt mit seinen beiden Kids lange als Vorzeige-Familie, doch bereits seit einigen Monaten kriselt es zwischen Melanie Müller und dem Vater ihrer Kinder Mia und Matty.

Kürzlich sind auch noch Fotos des Ballermann-Stars mit einem anderen Mann aufgetaucht – knutschend und Händchen haltend! Jetzt spricht Melanie Müller Klartext zu ihrer Ehe.

Melanie Müller bricht Schweigen über ihre Ehe

Nachdem vor einigen Tagen pikante Fotos von Melanie Müller aufgetaucht sind, die sie vertraut mit einem anderen Mann zeigen, äußert sich die 33-Jährige gegenüber RTL nun zum Status ihrer Ehe.

Ihr Mann Mike Blümer hatte bereits kurz danach wütend erklärt, dass es für ihn nach dieser Aktion „definitiv kein wir mehr“ gebe. Die Wut kann Melanie Müller nicht verstehen: „Es verwirrt mich, weil er wirklich vorher gesagt hat, es ist vorbei. Schluss, Aus, Ende!“

----------------------------------------

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller wurde am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der Vox-Kochshow „Das perfekte Dinner“ und 2013 beim „Bachelor“

Im Jahr 2014 gewann Melanie Müller das „Dschungelcamp“

Danach machte sie sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist – das Paar ist seit 2014 verheiratet

Melanie Müller hat zwei Kinder: Tochter Mia (*2017) und Sohn Matty (*2019)

----------------------------------------

Demnach hätte der 56-Jährige die Beziehung beendet, urlaubt aktuell alleine in der Karibik – und ist für die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin nicht erreichbar, habe sie überall blockiert. Der wiederum behauptet, seine Ehefrau würde ihn wegdrücken, wenn er anruft.

Melanie Müller: „Ich habe immer an meine Karriere gedacht“

Die intimen Momente mit dem anderen Mann, genauer mit dem Leipziger Geschäftsmann Uwe Düppen, einem Freund der Familie, sieht Melanie Müller nicht als Fehler.

Dennoch gibt sie im Gespräch mit RTL zu, Fehler in Bezug auf ihre Ehe gemacht zu haben: „Ich habe halt immer an meine Karriere gedacht und dann kam meine Familie – und das sehr weit hinten. Da weiß ich, was ich da auch für Fehler gemacht habe.“

-------------

---------------

In der jetzigen Situation möchte Melanie Müller das nicht wiederholen. „Meine Kinder stehen gerade an erster Stelle. Dass die darunter nicht leiden.“ (kv)