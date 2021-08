Melanie Müller lüftet trauriges Geheimnis: „Das ist ein wunder Punkt“

Melanie Müller und ihr Mann Mike stecken in einer Ehe-Krise.

Bei „Promi Big Brother“ werden die Kandidaten regelmäßig an ihre Grenzen gebracht. Die Enge, die fehlende Privatsphäre und der fehlende Kontakt zu den geliebten Menschen macht den Promis häufig zu schaffen. Das ist auch bei Malle-Star Melanie Müller nicht anders.

Die 33-Jährige wirkte in den letzten Tagen niedergeschlagen, war leicht reizbar. Nun hat Melanie Müller auch verraten, was ihr so zu schaffen macht.

Melanie Müller: Bei „Promi Big Brother“ bricht sie in Tränen aus

Sie arbeite zu viel, so Melanie Müller, nehme sich zu wenig Zeit für ihre Familie. Das ginge so weit, dass es in der Ehe mit ihrem Mann Mike kriselt.

----------------------------------------

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller heißt bürgerlich Melanie Blümer

Sie wurde am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der Vox-Kochshow „Das perfekte Dinner“

2013 machte sie beim „Bachelor“ mit

2014 gewann Melanie Müller das „Dschungelcamp“ – im Finale setzte sie sich gegen Larissa Marolt und Jochen Bendel durch

Danach machte sie sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist – das Paar ist seit 2014 verheiratet

Melanie Müller hat zwei Kinder: Tochter Mia (*2017) und Sohn Matty (*2019)

----------------------------------------

„Wir haben uns nicht im Guten oder im Reinen getrennt, bevor ich hier rein bin. Das ist ein wunder Punkt und das sollte eigentlich gar nicht hier stattfinden“, beschreibt Melanie Müller die Beziehung zu ihrem Gatten unter Tränen. In der Vergangenheit habe es oft Streit gegeben, erklärt Melanie.

Melanie Müller und ihr Mann Mike: Können die beiden noch das Ruder rumreißen?

Ihr fehle ein Zeichen ihres Mannes, dass alles gut sei, wenn sie wieder nach Hause komme. Das Paar befinde sich in einem Hamsterrad, aus dem es derzeit nicht wisse, wie es wieder hinauskommen soll.

Die beiden sind bereits seit sieben Jahren verheiratet. Es sei normal, so Müller, dass es in einer so langen Zeit mal Krisen gebe. Bleibt nur zu hoffen, dass diese nicht das Ende der Beziehung bedeutet.

Macht Melanie Müller und Mike auch die Corona-Situation zu schaffen? Im Gespräch mit dieser Redaktion war Melanie Müller sehr wütend ob der Entscheidungen der Bundesregierung.