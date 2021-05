Melanie Müller: Bittere Abrechnung nach Show-Aus – „Schade, dass Deutschland das nicht sieht“

Die Sat.1-Sendung „Promis unter Palmen“ hat schon nach der Ausstrahlung von nur einer Episode in Deutschland für Aufruhr gesorgt. Nach dem Tod von Willi Herren hat sich der TV-Sender blitzschnell dazu entschlossen, die restlichen Folgen der Show aus Pietätsgründen nicht auszustrahlen. Bisher schwieg Melanie Müller zu dem Thema, doch jetzt platzt ihr der Kragen.

Melanie Müller und neun weitere Stars, darunter auch der verstorbene Willi Herren, waren schon in der ersten Folge von „Promis unter Palmen“ gehörig aneinandergeraten.

Melanie Müller: Abrechnung mit TV-Kollegen

Die TV-Sendung „Promis unter Palmen“ hat mir ihrer zweiten Staffel schon seit der ersten Folge für Aufsehen gesorgt. Nachdem Marcus Prinz von Anhalt sich schon zu Beginn der Show im Vollrausch homophob geäußert hatte, nahm der Sender die Erste und alle weiteren Episoden aus dem Netz, um sie zu überarbeiten.

------------------

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller heißt bürgerlich Melanie Blümer

Sie wurde am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der VOX-Kochshow „Das perfekte Dinner“

2013 machte sie beim „Bachelor“ mit

2014 gewann Melanie Müller das „Dschungelcamp“, im Finale setzte sie sich gegen Larissa Marolt und Jochen Bendel durch

Danach machte sie sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist – das Paar ist seit 2014 verheiratet

Melanie Müller hat zwei Kinder, Tochter Mia (*2017) und Sohn Matty (*2019)

------------------

Melanie Müller (Archivbild) Foto: IMAGO / Karina Hessland

Doch gerade als die Ausstrahlung wieder anlief, kam es zum tragischen Tod von Willi Herren, einem der Teilnehmer der Sendung. Aus Gründen der Pietät entschied sich der Sender, die restlichen Folgen nicht zu zeigen. Melanie Müller schwieg zunächst zu der Entscheidung, doch wie „OK!“ berichtet, teilt sie jetzt ein emotionales Video zu dem Thema.

+++„Promis unter Palmen“ abgesetzt – DAS sendet Sat.1 jetzt anstelle von Willi Herren+++

Über Instagram teil sie mit, dass sie die verhinderte Ausstrahlung ganz und gar nicht im Sinne des Verstorbenen sei: „Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich mich die letzten Tage etwas zurückgezogen. Ich wollte mir eigentlich noch ein paar Tage geben. Aber ich finde es schade, dass ich von rechts und links angegriffen werden und dass sich einige meiner Kollegen angegriffen fühlen, wenn ich sage, dass ich es nicht schön finde, dass die Sendung abgesetzt wird.“

Melanie Müller: Was ist noch bei „Promis unter Palmen“ passiert?

Weiter kritisiert sie: „Ich bin nicht derjenige, die sagt 'Oh, das war mein best Buddy'. Was aber einige der Kollegen sehr erfolgreich tun und nebenbei trotzdem ihre Werbung posten!“ Namen nennt sie zu den Vorwürfen nicht.

+++„Promis unter Palmen“: Georgina Fleur packt aus – DAS ist der wahre Grund ihrer kurzfristigen Absage+++

Schon in den ersten Episoden von „Promis unter Palmen“ war für die Zuschauer abzusehen, dass die Sendung auch so manche schlechte Seite der Promis zu Tage befördert. Kein Wunder, dass Melanie Müller der Meinung ist, dass die abgesagte Ausstrahlung so manchen Kandidaten vielleicht gar nicht so ungelegen kommt.

----------------------

--------------------

„Weil ich sage, es würde drei oder vier Leuten in die Karten spielen, dass der Rest der Sendung nicht ausgestrahlt wird. Schade, dass Deutschland nicht sieht, wie scheiße ihr eigentlich in der Sendung wart“, wettert die Mallorca-Sängerin.

Auch Teilnehmerin Elena Miras deutet an, dass es in der Staffel noch einiges zu sehen gegeben hätte. Laut „OK!“ schreibt sie zu dem Thema: „Und irgendwann kommt die Wahrheit ans Licht und dann lauf!“ (cm)