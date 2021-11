Melanie Müller: Ehemann Mike ist auf 180 – „Man sollte mir kein Flugticket nach Leipzig in die Hand drücken“

Bei Melanie Müller und ihrem Mann Mike Blümer bahnt sich ein Rosenkrieg der Extraklasse an. Während sich der 54-Jährige gerade in der Dominikanischen Republik von einer Rückenmarkserkrankung erholt, knutscht die Ballermann-Bekanntheit in Berlin fremd.

Von dem Fremd-Flirt hat Mike wie alle anderen durch die Presse erfahren müssen. Ein Schlag ins Gesicht für den langjährigen Partner von Melanie Müller.

Die Ehe von Melanie Müller und ihrem Manager Mike Blümer steht vor dem Aus. Foto: IMAGO / Future Image

Melanie Müller: Im August zeigte sie noch Reue – am Hochzeitstag knutscht sie fremd

Seit 13 Jahren ist Melanie Müller mit ihrem Manager Mike Blümer liiert, sieben davon verheiratet. Nicht immer ist alles perfekt gewesen. Im „Promi Big Brother“-Haus 2021 gesteht Melanie sogar: „Ich habe einige Fehler gemacht, ihm nie richtig gezeigt, dass ich dankbar bin, dass ich ihm unwahrscheinlich viel zu verdanken habe.“

Nach den Dreharbeiten soll das Paar an seiner Beziehung gearbeitet haben. Laut Mike sei es sogar besser geworden. Doch jetzt sind Fotos von Melanie aufgetaucht, die sie ganz vertraut mit einem anderen Mann zeigen.

Händchen haltend spaziert sie darauf mit Uwe Düppen, einem Freund der Familie, durch Berlin und gibt ihm sogar einen Kuss auf die Lippen. Das Entstehungsdatum der Bilder: Ausgerechnet Melanie und Mikes Hochzeitstag.

----------------------------------------

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller wurde am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der Vox-Kochshow „Das perfekte Dinner“ und 2013 beim „Bachelor“

Im Jahr 2014 gewann Melanie Müller das „Dschungelcamp“

Danach machte sie sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist – das Paar ist seit 2014 verheiratet

Melanie Müller hat zwei Kinder: Tochter Mia (*2017) und Sohn Matty (*2019)

----------------------------------------

Melanie Müller: Ehemann Mike warnt – man sollte ihn jetzt lieber nicht nach Hause holen

Im Interview mit „vip.de“ spricht Mike Blümer nun über die Fremdgeh-Aktion seiner Frau. Der 54-Jährige, der sich derzeit noch immer in der Dominikanischen Republik bei einem Freund befindet, erklärt: „Das, was wir uns über die Jahre aufgebaut haben, liegt in Schutt und Asche. Ich bin einfach nur enttäuscht und traurig. Man sollte mir momentan kein Flugticket nach Leipzig in die Hand drücken.“

Eine Rückkehr nach Hause? Das kommt für Mike offenbar gerade nicht in Frage. Vermutlich will er es seinen Kindern ersparen, dass die Schlammschlacht in den eigenen vier Wänden ausartet.

Damit die vierjährige Mia und der zweijährige Matty nichts vom Ehe-Zoff ihrer Eltern mitbekommen, ist Mike bereits einige Wochen vor seiner Abreise in ein Hotel gezogen.

----------------------------------------

----------------------------------------

Gegenüber „Bild“ macht Mike Blümer die Trennung von Melanie Müller sogar offiziell: „Nach dieser Aktion gibt es für mich definitiv kein WIR mehr. Meine Geduld ist am Ende. Das Einzige, was uns verbindet, sind unsere Kinder und dafür müssen wir eine möglichst gute Lösung finden.“

