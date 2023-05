Melanie Müller: Hitlergruß-Skandal! Jetzt droht der Knast

Melanie Müllers Karriere im deutschen Fernsehen hat eigentlich ganz

harmlos begonnen. 2012 war sie erstmals bei „Das perfekte Dinner“ zu

sehen. Bekannt wurde sie ein Jahr später als Kandidatin bei „Der

Bachelor“. 2014 gewann sie die achte Staffel von „Ich bin ein Star – Holt

mich hier raus!“

Doch schon 2013 stand sie als Schlagersängerin auf der Bühne. Am

Ballermann auf Mallorca trat sie regelmäßig auf. Ein Konzert in Leipzig

2022 brachte jedoch alles zu Fall. Damals tauchten Videos auf, in denen

Fans rechte Parolen in Richtung Bühne riefen. Melanie Müller distanzierte sich

zwar, doch kurz darauf wurden Aufnahmen veröffentlicht, die sie selbst in

schlechtem Licht zeigten.

Anklage gegen Melanie Müller erhoben

In einem Video scheint es, als würde die Sängerin mehrfach den Arm zum

Hitlergruß heben. Nun wird Anklage gegen sie erhoben, wie die „Bild“ berichtet. Der Vorwurf lautet: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und

terroristischer Organisationen.

Konkret gehe es laut Staatsanwaltschaft Leipzig um den Vorfall in der

Nacht vom 17. Auf den 18. September 2022, in der auch das besagte

Video entstanden ist. Melanie Müller bestreitet den Vorwurf und betonte

schon damals, dass die Bewegungen entstanden sind, als sie mit „Zicke

zacke zicke zacke“ das Publikum anheizen wollte.

Über die Zulassung der Anklage und die mögliche Eröffnung eines Hauptverfahrens muss nun das Amtsgericht Leipzig entscheiden. Was muss sie befürchten? Das Verwenden

von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren

geahndet.

Mehr Nachrichten:

Da Melanie Müller selbst alle Vorwürfe auch im Ermittlungsverfahren abgestritten hat, gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. (nra)