„Mein Lokal, dein Lokal“: Berliner Koch lässt sich nicht abspeisen – „Kriegt gleich auf die Schnauze!“

Bei „Mein Lokal, dein Lokal“ in Berlin steht das Finale vor der Tür – und das könnte wohl kaum prickelnder sein. Besonders Gastronom Holger hatte in den vergangenen Tagen bei seiner Konkurrenz immer wieder etwas zu kritisieren. Zum Ende der Woche war er selbst als Gastgeber an der Reihe.

Wenn es nach Holger ginge, dann wäre die Sache längst geritzt: Er holt die meisten Punkte nach Hause. Doch die Realität sah offenbar etwas anders aus – ganz zum Ärger des Restaurantbesitzers…

„Mein Lokal, dein Lokal“-Finale steht vor der Tür

Bereits kurz nachdem Holgers Konkurrenten in seinem Lokal „Balthazar“ eintrafen, kündigte der Gastronom gegenüber der Kamera an: „Wenn die mir heute keine volle Punktzahl geben, lass‘ ich sie persönlich von der Geschmackspolizei abholen.“ Immerhin habe man es bei ihm wohl mit einem echten Profi zu tun: Holger hat nicht nur schon ein eigenes Kochbuch geschrieben – der Berliner ist auch Risotto-Weltmeister!

Doch seine Fähigkeiten am Herd konnten seinen Rivalen Konstantin nicht wirklich überzeugen. Während die Steinpilzsuppe als Vorspeise ihm zu salzig war, schmeckte das Risotto im Hauptgang wohl zu sauer – deshalb tendierte Konstantin zu sieben Punkten. Für Holger vollkommen unverständlich: „Sieben? Was soll den sieben sein? Der kriegt jetzt gleich auf die Schnauze – kulinarisch!“ Er würde seinem Konkurrenten sogar empfehlen, eine Erholungskur zu machen, um wieder in vollen Zügen das Essen genießen zu können.

Konnte Holger mit seinen Kochkünsten überzeugen?

Bleibt zu hoffen, dass es sich bei den Aussagen lediglich um Holgers persönlichen Humor handelte – ein Lächeln kam dem Koch jedenfalls nur selten über die Lippen. Das könnte allerdings auch an der Anspannung im Küchenkampf liegen. Bei der Punktevergabe kam Holger jedenfalls auf 33 Punkte – für einen Sieg noch zu wenig.

Doch aufgepasst: Im Finale fließen auch noch die Punkte von Profikoch Mike Süsser in die Bewertung mit ein. Dieser hätte Holger zwar gerne zehn Punkte gegeben, doch man müsse den Bösewicht auch mal am Ohr ziehen – deshalb seien neun Punkte angemessen. „Du hast dir deine Fallhöhe selbst aufgebaut und ich glaube, du hast dir damit den ersten Platz eigentlich verzockt“, erklärte Süsser. Am Ende belegte Holger mit insgesamt 42 Punkten den dritten Platz und musste sich mit der Bronze-Medaille zufriedengeben. Auf den ersten beiden Plätzen landeten Elena (44 Punkte) und Melanie (43 Punkte). Den vierten Platz teilten sich Konstantin und Marius mit jeweils 40 Punkten.

„Mein Lokal, dein Lokal“ kommt montags bis freitags ab 17.55 Uhr bei Kabel Eins.