Meghan Markle und Prinz Harry: Heimliches Treffen mit IHM! Insider packt aus

Überraschenderweise sind Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle eigens für das 70-jährige Thronjubiläum der Queen aus Amerika nach England geflogen. Außer einem privaten Familientreffen mit der Monarchin gab es keine weiteren Termine mit den Royals – oder?

Zumindest haben sich Prinz Harry und Meghan Markle nicht mit Kate Middleton und Prinz William getroffen. Und das, obwohl das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern vor Jahren noch so gut war. Doch jetzt verrät ein Insider, dass sich die beiden mit einem anderen Mitglied der Royals getroffen haben sollen.

Prinz Harry und Meghan Markle trafen sich heimlich mit einem Royals-Familienmitglied

Um wen es sich handelt? Angeblich haben sich der Herzog und die Herzogin von Sussex heimlich mit Harrys Vater Prinz Charles getroffen. Und das nur, um die beschädigte Beziehung wieder etwas zu verbessern.

Ein paar Fakten zu Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles (USA) geboren. Durch die Anwaltsserie „Suits“ wurde sie weltweit bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete Meghan Markle den britischen Prinzen Harry und wurde zur Herzogin von Sussex

Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Ihr Sohn Archie Harrison (*2019) und ihre Tochter Lilibet Diana (*2021)

Laut Insider Christopher Anderson haben sowohl Meghan als auch Harry auf Frieden mit Prinz Charles gehofft – allerdings vergeblich. Gegenüber der Moderatorin Christine Ross, des Podcasts „Royally US“ sagte der britisch-amerikanische Journalist, dass von Prinz Charles keine „gefühlsduseligen Schwingungen“ gegenüber seinem Sohn und seiner Schwiegertochter ausgingen.

Meghan Markle und Prinz Harry haben ihren Lebensmittelpunkt nach Amerika versetzt. (Archivbild) Foto: picture alliance / Frank Augstein/AP/dpa | Frank Augstein

Wieso kam es zu keinem Treffen zwischen Meghan Markle und Prinz Harry, Prinz William und Kate Middleton?

Nach dem Treffen sei es wohl klar gewesen, dass der „Vorhang gefallen“ sei, was die Harmonie zwischen ihm und der Familie seines jüngsten Sohnes angeht. „Und eines der Dinge, die ich an dieser Sache so traurig finde, ist, dass Diana, wenn sie heute noch leben würde, darüber untröstlich wäre“, sagte Christopher Anderson in dem Interview.

Warum gab es kein Treffen mit seinem älteren Bruder? Einem Freund von Prinz William zufolge ist er immer noch zutiefst verärgert über das, was Prinz Harry und Meghan Markle den Royals angetan haben, und fühlt sich von seinem kleinen Bruder im Stich gelassen. Für William ist der Austritt seines Bruders aus der königlichen Familie immer noch sehr belastend.

