Prinz Harry tief enttäuscht von der Familie: Expertin nennt unfassbare Details

Seine Rückkehr hatte sich Prinz Harry sicherlich anders vorgestellt: Kein Scheinwerferlicht, keine ihm zujubelnde Menge, kein gemeinsames Foto mit Queen Elizabeth II.

Der Mann, der einst als Liebling der Briten galt, steht nun im zweiten Glied. Eine Position, die Prinz Harry und vermutlich auch seiner Frau Meghan Markle nicht zu gefallen scheint. Anders kann man die Informationen, die eine Royals-Expertin und Kennerin des Paares nun weitergab, nicht deuten.

Prinz Harry ist stinksauer wie mit ihm umgegangen wurde

Prinz Harry sei „sehr wütend“ ob des Umgangs mit seiner Person während der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. gewesen, so Angela Levin, die gemeinsam mit Harry dessen Biografie verfasst hatte.

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana

Er hat einen älteren Bruder namens Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter

Im Jahr 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

So hätte es Harry verletzt, dass er sich nicht privat mit Prinz William treffen konnte, verrät Levin. Zudem habe es ihn stark mitgenommen, dass die Queen nicht seinem Wunsch entsprochen habe, ein gemeinsames Foto zu machen.

Levin gegenüber „The Sun“: „Er war sehr, sehr enttäuscht, dass er so ignoriert wurde. Er glaubt, dass er eine Entschuldigung verdiene. Dabei ist er es, der sich entschuldigen muss. Du kannst nicht erst die Menschen um dich herum verletzen und dann erwarten, dass sie dich wieder ohne Weiteres in ihr Herz schließen.“

