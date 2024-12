Meghan Markle frustriert – Kate Middleton ist schuld

Es ist kein Geheimnis, dass zwischen Meghan und Kate von Anfang an die Chemie nicht so gestimmt hat. Und jetzt, da auch ihre Männer Prinz Harry und Prinz William zerstritten sind, scheint die Distanz zwischen den beiden Frauen nur noch größer zu werden. Laut einer Quelle gegenüber „OK“ ist Meghan regelrecht enttäuscht von Kates mangelnder Fähigkeit, die Brüder wieder zusammenzubringen.

Meghan Markle: Experte wird deutlich

„Sie findet es frustrierend, dass [Kate] Harry nicht mehr hilft – vor allem, weil sie als Friedensstifterin angepriesen wird,“ berichtet die Quelle. Meghan versucht zwar, nicht allzu kritisch gegenüber Kate aufzutreten, besonders nach dem schwierigen Jahr, das sie hinter sich hat. Aber trotz ihrer Rücksichtnahme auf Kates Kampf gegen Krebs und ihre persönlichen Herausforderungen sieht Meghan die Verantwortung bei der Britin, sich mehr für den Familienfrieden einzusetzen.

„[Meghan] glaubt, dass er viel eher dazu bereit wäre, wenn er mehr Ermutigung von anderen bekäme, insbesondere von Kate, die ihrer Meinung nach nicht genug tut, um Williams Haltung zu mildern,“ so die Quelle weiter. Die Leben der beiden royalen Ehepaare könnten nicht unterschiedlicher sein.

Während Meghan und Harry ihren Lebensmittelpunkt bereits vor Jahren in die USA verlegt haben, bleiben Kate und William in Großbritannien und erfüllen ihre royalen Pflichten.

Meghan und Harry das Weihnachtsfest sogar in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien. Laut dem „Mirror“ möchten sie ein kinderfreundliches Fest, das ihnen in Europa wahrscheinlich nicht in solch familiärer Atmosphäre gelingen würde.