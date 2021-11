Meghan Markle & Prinz Harry: Jetzt darf es endlich jeder wissen – Gut gehütetes Geheimnis gelüftet!

Die ehemalige US-Schauspielerin Meghan Markle und der britische Prinz Harry sind seit 2016 ein Paar – ungefähr seit diesem Zeitpunkt hüten sie ein Geheimnis.

Nun haben Meghan Markle und Prinz Harry es gegenüber US-Talkshowlegende Ellen DeGeneres enthüllt.

Meghan Markle & Prinz Harry: Jetzt darf es endlich jeder wissen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Landmark Media

Meghan Markle und Prinz Harry dateten sich schon vor Bekanntgabe ihrer Beziehung vor aller Augen – allerdings inkognito!

Die Beziehung von „Suits“-Star Meghan Markle (40) und Prinz Harry (37), dem zweitgeborenen Sohn von Prinz Charles und der verstorbenen Prinzessin Diana, war lange eine heikle Angelegenheit - etwas, von dem auch Harrys Bruder Prinz William und seine Frau Kate Middleton ein Lied singen können. Schließlich läuft vieles in der Welt der Royals anders ab, als im „normalen Leben“. Besonders Harry, der lange als „Party Prinz“ galt und vor seiner Ehe wegen Beziehungen und Techtelmechtel mit diversen Frauen in die Schlagzeilen geriet, wollte seine Liebe mit Meghan in der Anfangszeit erst einmal geheim halten.

Das ist Meghan Markle:

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

Mittlerweile wohnt Meghan mit ihrem Mann und den zwei gemeinsamen Kindern (Archie und Lilibet Diana) wieder in ihrer alten Heimat den USA

„Wie alt ist Meghan Markle” ist eine der Frage, die oft gefragt wird – immerhin lernte sie Prinz Harry erst recht spät in ihrem Leben kennen und lieben

Dieser Abschnitt in ihrem Leben ist längst Geschichte. Was viele jedoch nicht ahnten: Meghan und Harry trauten sich bereits zu Beginn ihrer Dating-Phase – also als alles noch top secret war – gemeinsam in die Öffentlichkeit. Halloween kam dem Paar dabei sehr gelegen, denn der 31. Oktober bescherte den Frischverliebten die einmalige Gelegenheit, unerkannt in der Öffentlichkeit zu turteln.

Das enthüllte die Duchess of Sussex nun gegenüber Talkshowmasterin Ellen DeGeneres. Wie die „Deutsche Presseagentur“ berichtet, geht das aus einem vorab veröffentlichten Ausschnitt aus einem Interview mit DeGeneres hervor, das erst am Donnerstagabend im US-Fernsehen ausgestrahlt werden soll.

Meghan Markle enthüllt ein gut gehütetes Geheimnis über sich und Prinz Harry

Darin lässt Herzogin Meghan die Bombe platzen und verrät, dass sie zu Beginn ihrer Beziehung mit Harry gemeinsam inkognito in Halloween-Kostümen feiern ging. „Das Motto war post-apokalyptisch. Deshalb hatten wir alle diese bizarren Kostüme an, und wir haben es geschafft, ein letztes Mal eine witzige Partynacht zu haben“, erzählt Meghan. Auch Harrys Cousine Prinzessin Eugenie und deren Partner Jack seien beim Feiern mit von der Partie gewesen, so die Duchess weiter.

Das kostümierte Versteckspiel soll im kanadischen Toronto stattgefunden haben, kurz bevor Prinz Harry und Meghan ihre Beziehung öffentlich machten.

Heute, nachdem sich Meghan Markle und Prinz Harry vom britischen Königshaus verabschiedet haben und mit ihrem kleinen Sohn Archie (2) und Baby Lillibet in Kalifornien leben, können sie ihre Liebe endlich öffentlich zelebrieren. (alp)

