Meghan Markle: Sie wird es nie wieder tun! Experte mit düsterer Prognose

Anfangs sah es aus wie ein modernes Märchen: US-Schauspielerin angelt sich britischen Prinzen, es folgt eine romantische Hochzeit und sie leben glücklich bis an ihr Lebensende in einem Schloss. Für Meghan Markle kam jedoch alles anders.

Die „Suits“-Darstellerin aus den USA wurde zu Beginn ihres Kennenlernens mit Prinz Harry noch mit offenen Armen von dessen Familie und auch vom Volk empfangen. Doch dann ging alles ganz schnell: Kritiker stürzten sich auf Meghan Markle, zerrissen jedes Detail öffentlich, das sie tat, trug oder über das sie sich äußerte.

Die Herzogin von Sussex zog als Konsequenz mit ihrem Mann Prinz Harry in ihre Heimat. Dort lebt das Paar nun seit drei Jahren in Los Angeles. Ein Royals-Experte ist sich nun sicher, dass es etwas gibt, was Meghan Markle nach den ganzen Erfahrungen nie wieder tun wird.

Meghan Markle: DAS wird sie nie wieder tun

Wenn Prinz Harry am 7. September – einen Tag vor dem ersten Todestag seiner verstorbenen Großmutter, Queen Elizabeth II. – nach London reist, wird Meghan Markle ihn Medienberichten zufolge nicht begleiten. Obwohl ein Treffen mit Harys Vater König Charles und dessen Bruder Prinz William nicht geplant sein soll. Das Verhältnis zwischen Meghan Markle und Prinz Harry und seiner royalen Familie ist bekanntlich immer noch gestört.

Was auffällt: Meghan Markle reist sehr wohl nach Europa und wird Prinz Harry bei den „Invictus Games“ in Düsseldorf kurze Zeit später begleiten. Den Besuch in London erspart sie sich also bewusst.

Royals-Autor Phil Dampier ist sich sicher und erklärt laut dem britischen „Express“: „Ich denke nicht, dass sie jemals wieder einen Fuß in dieses Land setzen wird. Ich denke, sie weiß, wie unbeliebt sie ist.“

In der Tat begleitete Meghan Markle Harry auch schon nicht bei Charles‘ Krönung am 6. Mai dieses Jahres. Ihr London-Besuch liegt derweil bereits ein Jahr zurück, als sie sich bei der Beerdigung der Queen blicken ließ.

Es sieht also ganz danach aus, als meide Meghan mittlerweile wirklich jeglichen Kontakt mit Prinz Harrys königlicher Familie.