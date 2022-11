Meghan Markle und Prinz Harry setzen jetzt alles aufs Spiel – „Verlieren königliche Titel“

Meghan Markle und Prinz Harry stehen spätestens ab Anfang nächsten Jahres noch mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Harry, der mit seiner Frau seit geraumer Zeit ein Leben in Kalifornien abseits des royalen Trubels führt, bringt im Januar seine Memoiren „Spare“ auf den Markt. Darin geht es um seine Sicht auf die Royals.

Im britischen Königshaus soll deshalb bereits Alarmbereitschaft herrschen. Die royale Familie von Meghan Markle und Prinz Harry fürchtet laut Experten nunmehr ordentlich Kritik gegenüber den Royals-Mitgliedern.

Meghan Markle und Prinz Harry: Es könnte bitter werden

Es könnte als „großer Angriff auf die königliche Familie“ gesehen werden, schätzt ein Royals-Experte die Buchsituation ein. Am 10. Januar 2023 soll Prinz Harrys Buch veröffentlicht werden, sein Verlag Penguin Random House kündigte bereits an, dass es mit „roher unerschrockener Ehrlichkeit“ geschrieben sei. „Für Harry ist dies endlich seine Geschichte“. Seine Geschichte als Prinz im Schatten seines Bruders, der eines Tages König wird.

Wie der britische „Express“ schreibt, gibt es derzeit bereits Befürchtungen, dass die Memoiren Kritik an der königliche Familie enthalten könnten – so wie dies schon beim umstrittenen Interview des Herzogs und der Herzogin von Sussex mit Oprah Winfrey im März 2021 der Fall war. Damals gab es einen Sturm der Entrüstung, sowohl im Königshaus selbst als auch bei den Royals-Anhängern. Meghan Markle und Prinz Harry berichteten filterlos über ihre Erfahrungen als Royals in Bezug auf den Rest der Familie. Dabei kamen die Queen (✝) und Co. nicht gerade gut weg.

Meghan Markle und Prinz Harry: Expert warnt – „Verlieren königliche Titel“

Wird sich so etwas nun mit Harrys Memoiren noch einmal wiederholen? Experte Nile Gardiner warnte im „Express“ vor dem Buch „Spare“ (in etwa zu Deutsch: „Der Erbe und der Ersatz“). „Der Titel des Buches gibt von Anfang an einen verärgerten Ton an“, so Gardiner. „Es wird wahrscheinlich keins sein, das voller Hoffnung und Sehnsucht ist. Es wird eher ein Buch voller Wut sein. Und der Titel spiegelt diese Wut wider.“ Er glaubt, Meghan und Harry drohe sogar, eine Sache zu verlieren: Ihre „königlichen Titel, wenn dies ein totaler Angriff auf die königliche Familie ist.“ Gardiner nimmt deshalb an, dass die Auswirkungen auf das Paar „katastrophal“ sein könnten. Seiner Meinung nach sei der Buckingham Palace sicher schon sehr besorgt und nervös.

Spätestens im Januar, wenn das Buch endgültig zum Verkauf steht, wissen wir mehr, ob es Konsequenzen für Meghan Markle und Prinz Harry geben könnte.