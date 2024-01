Meghan Markle: Nächste Klatsche aus Hollywood – „Millionen von Dollar für absolut nichts“

Einst waren sie hoch angesehen, mittlerweile sind sie das Gespött der Nation: Meghan Markle und Prinz Harry können es einfach niemandem Recht machen. Während sie Großbritannien schon lange den Rücken gekehrt haben, werden sie selbst in Hollywood zur neuen Zielscheibe.

Bei den diesjährigen Golden Globes kamen der Prinz und die Herzogin von Sussex nicht gut weg. Zwar sind Witze auf Kosten anderer bei Preisverleihungen keine Seltenheit, dennoch finden Royal-Experten nun, dass DAS Harry und Meghan in Schwierigkeiten bringen könnte…

Meghan Markle: Ist ihr Image für immer geschädigt?

Am Sonntagabend (7. Januar) war es wieder soweit. Die Gewinner und Verlierer der Golden Globes standen fest – das galt auch für die Abwesenden. So nahm Moderator Jo Koy das nicht anwesende Paar Harry und Meghan mehrmals auf die Schippe.

Der US-Komiker betonte, das Paar bekomme „Millionen von Dollar für absolut nichts – und das nur von Netflix“. Die Bemerkung sorgte für großes Gelächter im Publikum, unter anderem von Netflix-Chef Ted Sarandos. Koy scherzte außerdem, dass Imelda Stauntons Darstellung der Königin in „The Crown“ „so gut war, dass Prinz Harry sie anrief und um Geld bat“. Autsch!

Meghan Markle und Prinz Harry bereits hier parodiert

Bereits im letzten Jahr mussten Harry und Meghan einige Seitenhiebe wegstecken. So widmeten sich ganze Episoden von South Park und Family Guy u.a. ihren Finanzen oder Harrys enthüllende Autobiographie.

Bei den jüngsten Scherzen am vergangenen Sonntag witzelte Koy außerdem: „Succession hat neun Nominierungen. Einfach eine großartige Serie über eine reiche, weiße, gestörte Familie, die Intrigen spinnt – oh, Moment, das ist ja ‚The Crown‘. Das tut mir leid.“ Der Royal-Experte Phil Dampie ist sich dabei sicher, dass der regelmäßige Spott in den USA dem Ehepaar das Leben schwer macht – die Amerikaner hätten nun „die Nase voll von ihrem ständigen Gejammer“.

Gegenüber MailOnline sagte er: „Vor ein paar Jahren wären Harry und Meghan nicht auf diese Weise gedemütigt worden, aber jetzt sind sie die Zielscheibe von Witzen – sogar in Hollywood. Wenn man zur Zielscheibe des Spotts wird, hat man ein Problem.“