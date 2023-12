Meghan Markle: Aus DIESEM Grund sollen sich Harry und sie entschuldigen – „Es muss sehr verletzend für ihn sein“

Schon wieder Aufregung im englischen Königshaus. Und wieder einmal – wen wundert’s -geht es um Prinz Harry und Meghan Markle.

Viele Anhänger der Royal Family hatten gehofft, dass es zum Fest der Liebe eine Annäherung der beiden an das Britischen Königshaus gäbe. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein.

Große Enttäuschung zu Weihnachten im Buckingham Palace

Britische Medien zeigen sich „not amused“ über das Verhalten des Prinzen von Sussex und seiner Frau Meghan Markle. Es ist seit jeher üblich, dass die Royals die gesamten Weihnachtsfeiertage gemeinsam auf Schloss Sandringham verbringen. Die königliche Familie trifft sich dort traditionell am 24. Dezember, um gemeinsam einen großen Christbaum zu schmücken und anschließend das Fest der Liebe zu feiern.

Insbesondere für die Jüngsten der Königsfamilie ist das ein großes Highlight. Auch für König Charles und seine Frau ist es eine Freude, ihre Kinder und Enkel auf dem riesigen Landsitz in der Grafschaft Norfolk bei sich zu wissen. Wie britische Medien berichten, hat Königin Camilla dieses Jahr erstmals ihre Kinder Tom Parker-Bowles sowie Laura Lopes und ihre Enkel zum traditionsreichen Mittagessen am Weihnachtsfeiertag eingeladen.

Royal-Experte: „Meghan und Harry sollten sich entschuldigen“

Allerdings haben sich Meghan Markle und Prinz Harry dafür entschieden, die Weihnachtsfeiertage mit ihren Kindern in den USA zu verbringen. Aktuell wohnen sie in einer Luxusvilla in Montecito, Kalifornien. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden dem traditionellen Familienfest in Großbritannien fernbleiben. Zuletzt waren sie 2018 anwesend. Der „Royal“-Korrespondent Michael Cole findet dafür in einem Interview klare Worte: Die beiden sollten Reue zeigen und sich entschuldigen.

Besonderes weist er auf die Situation von King Charles III. hin: „Es muss sehr schmerzhaft für ihn sein, dass er seine Enkelkinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet nicht sieht. Das ist entsetzlich.“ Cole findet, es ist Zeit sich die Hände zu reichen, sich zu entschuldigen und Demut zu zeigen. Und dieses Symbol müsse von Meghan und Harry ausgehen. Sonst würden die beiden auch in Zukunft Weihnachten alleine mit ihren Kindern verbringen müssen.