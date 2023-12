Meghan Markle taucht plötzlich HIER auf – Royals-Fans fassungslos: „Königlich wie ein Mülleimer“

Von den britischen Royals haben sich Meghan Markle und Prinz Harry schon vor Jahren abgewandt, bevorzugen statt den Pflichten der Monarchie eher das private Leben in den USA.

Ausgewählte Termine nehmen Meghan Markle und Prinz Harry allerdings wahr, waren zum Beispiel im Sommer 2023 bei den „Invictus Games“ in Düsseldorf vor Ort. Und auch für andere Projekte machen die Herzogin und der Herzog von Sussex schon mal eine Ausnahme. So wurde Meghan Markle jetzt im Werbe-Video eines Kaffeeunternehmens gesichtet.

Meghan Markle bei Arbeit in Kaffee-Shop gefilmt

Bevor Meghan Markle Prinz Harry traf, war sie Schauspielerin in der erfolgreichen Anwalts-Serie „Suits“. Mit der Ehe mit dem Royal war diese Karriere zu Ende, doch ab und zu tritt die zweifache Mutter nochmal in ihre alten Fußstapfen zurück.

Zuletzt in dem Werbe-Clip der Kaffeemarke „Clevr Blends“. Das US-Unternehmen teilte am Donnerstag auf Instagram ein witziges Video, bei dem Gründerin Hannah Mendoza das Team hinter der Firma vorstellt und dafür durch das Hauptquartier in Nähe des kalifornischen Montecito führt, wo Meghan Markle und Prinz Harry leben.

„Ich möchte einen großen Dank aussprechen an unser großartiges, cleveres Team hier im Hauptquartier. Ohne es wären wir nichts! Unsere Crew liebt es, eure Kaffee Lattes einzupacken“, so Mendoza in dem 30-sekündigen Clip. Im Hintergrund sieht man tatsächlich die fleißigen Mitarbeiter, doch eine Frau mit brünetten langen Haaren sticht heraus: Es ist Meghan Markle, die im grauen Kapuzenpulli Pakete packt.

Doch das ist noch nicht alles. Auch in weiteren Szenen ist die Herzogin zu sehen.

Meghan Markle: „Fleißige Herzogin“

Die 42-Jährige sitzt mal im Hintergrund im Büro, trägt dabei eine schwarze Brille und arbeitet konzentriert am Computer. In einer anderen Kulisse reicht sie Chefin Mendoza einen Kaffee-Becher, in einer anderen läuft sie durchs Bild und gibt einem Kollegen einen missglückten Handschlag.

Viele Instagram-Nutzer müssen zwei Mal hinsehen, um wirklich zu merken, dass da Herzogin Meghan zu sehen ist und feiern sie für diese Aktion. „Immer bereit, ihre Ärmel hochzukrempeln und die Arbeit zu erledigen. Wir lieben eine fleißige Herzogin“, „Die neue Mitarbeiterin verdient eine Gehaltserhöhung und Bonus und Vorteile. Sie ist eine Multitasking-Königin. Klar“, „So ein lustiges Reel mit unserer Königin“, lauten nur einige der positiven Reaktionen.

Doch es gibt auch Royals-Fans, die mit dem Video nichts anfangen können. „Kaufe ich euch definitiv nicht ab. Mit dabei die peinliche Meghan auf ihrer Privatsphäre-Tour. Sie ist ungefähr so königlich wie ein Müllcontainer“, findet eine Kommentatorin. „Die größte Verliererin Hollywoods ist jetzt eine Kaffee-Werbe-Darstellerin, wow“, ätzt eine weitere.

Tatsächlich steckt hinter Meghan Markles Auftritt in dem Clip mehr als nur ein Werbe-Auftritt. Die Herzogin hat schon vor einiger Zeit in das Unternehmen investiert.