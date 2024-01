Kate Middleton: Jetzt macht sie mit Harry und Meghan Schluss – „Sie blicken nicht zurück“

Bei den Royals geht es bekanntlich immer drunter und drüber, sei es durch Skandale, Enthüllungsbücher oder Spannungen untereinander: Nichts bleibt im Verborgenen. Warum ausgerechnet Kate Middleton jetzt genug hat…

+++ Meghan Markle: Aus DIESEM Grund sollen sich Harry und sie entschuldigen – „Es muss sehr verletzend für ihn sein“ +++

Die zukünftige Königin hat sich mittlerweile zu einem echten Medienprofi entwickelt. Den neuesten „Royals“-Tratsch lächelt die Herzogin stets weg, ohne eine Miene zu verziehen. Doch nun enthüllt ein Insider, wie sie wirklich über ihren Schwager Prinz Harry und seiner Gattin Meghan Markle denkt.

Kate Middleton: Sie schlägt das Kapitel „Harry & Meghan“ zu

Kate Middleton hat genug von dem Drama. Zwischen ihr, Prinz Harry und Meghan Markle kam es öfter zu Reibereien, doch will die Herzogin damit nichts mehr zu tun haben. Eine Quelle behauptet nun, dass die Prinzessin von Wales und ihr Ehemann, Prinz William, nach jahrelangen Anschuldigungen mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex abgeschlossen haben. Demnach seien beide bereit, sich in Zukunft auf das zu konzentrieren, „was zählt“.

+++ Kate Middleton sorgt mit Foto für Aufsehen – Fans sticht dieses Detail sofort ins Auge +++

„Sie hat sich weiterentwickelt und William auch“, bestätigte ein Freund von Kate gegenüber „People“. „Sie konzentriert sich sehr auf das, was in Zukunft wichtig ist. Sie nimmt die Dinge ernst und das ist auch gut so. Sie blicken nicht zurück“, so die Quelle weiter.

Kate Middleton: Gutes Image trotz schlechter Presse?

In letzter Zeit engagiert sich Kate Middleton bei verschiedenen Hilfsorganisationen und zeigt sich voller Tatendrang. Böse Zungen behaupten allerdings, dass sie versucht, sich von der schlechten Presse reinzuwaschen. Schließlich geriet die Herzogin zuletzt durch Omid Scobies Buch „Endgame“ in die Schlagzeilen.

Dabei beschrieb der Autor Kate als „kalt“ und abweisend vor allem gegenüber Meghan. Außerdem wurde sie, zusammen mit König Charles III., als eine der Personen genannt, die sich rassistisch gegenüber dem damals ungeborenen Sohn von Meghan, Archie, geäußert haben soll.

Mehr zum Thema „Royals“:

Wer nun glaubt, dass die Britin mit der negativen Aufmerksamkeit nicht umgehen könne, der irrt. „Sie trägt in der Öffentlichkeit das Image, sehr nett […] und harmlos zu sein“, verrät Royal-Experte Valentine Low. „Doch in Wirklichkeit ist sie willensstark, entschlossen und bereit, für das zu kämpfen, […] was sie für richtig hält.“