Meghan Markle lässt es mit zwei Männern krachen – Prinz Harry fehlt

Nanu? Wo ist denn Prinz Harry? Bei einem Auftritt von Meghan Markle in Los Angeles sucht man den Sohn von König Charles vergeblich. Stattdessen entdeckt man die Herzogin von Sussex mit zwei anderen Männern.

Und mit denen ließ sie es ordentlich krachen, immerhin war das Trio auf einer Party von guten Bekannten.

Meghan Markle: Sie begleiteten die Herzogin zur Party

Sie strahlte über beide Ohren, als sie auf einem Event zur Vorstellung der Haarpflegelinie „Highbrow Hippie“ von ihrer Coloristin Kadi Lee und ihrer Geschäftspartnerin Myka Harris erschien. Meghan Markle war am Donnerstagabend (14. November) in bester Laune, und das konnte jeder sehen.

Die 43-Jährige genoss die Zeit ohne ihre Kinder und ohne Ehemann Prinz Harry sichtlich und vergnügte sich stattdessen mit ihren engsten Freunden. Zur Party mitgenommen hatte sie Hairstylist Serge Normant und Visagist Daniel Martin.

Für diesen Wow-Look waren Normant und Martin mitverantwortlich

Beide kennt die Herzogin schon seit vielen Jahren. Sie waren es auch, die Meghan Markle bei ihrer Traumhochzeit im Mai 2018 zu ihrem Wow-Look verhalfen. Serge Normant war damals für ihren tiefen Dutt verantwortlich und Daniel Martin für ihr natürliches Make-up.

Gut möglich, dass sie auch an diesem Abend an ihrem Erscheinungsbild beteiligt waren. Meghan Markle trug einen schwarzen Zweiteiler und hatte dazu ihre langen Haare in Korkenzieherlocken gelegt. Das Make-up hielt sie wie so oft eher dezent.

Ein perfekter Look für eine Party mit Freunden, mit dem es sich ausgelassen tanzen lässt. Ob Meghan Markle das an diesem Abend aber tat? Wir wissen es nicht. Vielleicht zog es die Herzogin auch schnell wieder nach Montecito zu ihren Liebsten.