Meghan Markle: Erster Termin mit der Queen – DAS sah damals niemand

Lange musste die ganze Welt auf IHRE Wahrheit warten. Nun ist sie endlich da. Netflix veröffentlichte am Donnerstagmorgen um neun Uhr die letzten drei Teile seiner Royals-Doku „Harry & Meghan“. Und wie schon in den ersten drei Folgen sparen auch die letzten nicht mit einzigartigen Einblicken in das Leben von Meghan Markle und Prinz Harry.

So spricht Meghan Markle auch über die Zeit direkt nach der Märchenhochzeit mit Prinz Harry. Über die Zeit, in der noch alles gut war. So war Meghan von Harrys Oma Queen Elizabeth II. zum Frühstück eingeladen worden.

Meghan Markle spricht über besonderen Tag mit Queen Elizabeth II.

Mit dem königlichen Zug fuhren die beiden im Juni 2018 nach Cheshire. „Mein erster offizieller Termin mit Ihrer Majestät war kurz nach der Hochzeit. Wir fuhren zusammen im königlichen Zug, dann frühstückten wir. Es war wirklich toll mit ihr“, berichtet Meghan.

Die 41-Jährige weiter: „Ich behandelte sie wie die Großmutter meines Mannes. Natürlich muss es in der Öffentlichkeit um einiges förmlicher zugehen. Aber beim Frühstück kann man sich einfach unterhalten.“

Meghan brachte die Queen zum Lachen

Zwischen den Terminen kam es zu einer Geste der Queen, die so wohl die Wenigsten erwartet hatten. Eine Geste, die auch Meghan Markle überraschte. „Als wir zwischen den Terminen ins Auto stiegen, legte sie mir eine Decke über die Knie. Und als wir da im Auto mit dieser Decke saßen, dachte ich, ich sehe und respektiere, dass sie die Queen ist, aber jetzt gerade bin ich so dankbar für diese Großmutterfigur. Das ist Familie“, berichtet Meghan.

Mehr Nachrichten:

Sie habe auch ihrer Großmutter stets nahe gestanden, sich sogar um sie gekümmert. Bilder zeigen gar, dass Meghan Queen Elizabeth II. zum Lachen gebracht habe. Tragisch, dass sich dieses Verhältnis so rasch ändern sollte.