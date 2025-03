Meghan Markle & Prinz Harry: Diese Netflix-Serien liebt das Paar

Meghan Markle und Prinz Harry stehen stets im Rampenlicht. Doch auch Royals tun Dinge, welche für normale Paare zum Alltag gehören – zum Beispiel Serien schauen. Jetzt offenbarte die 43-Jährige, was bei ihr und ihrem Mann so über den Bildschirm flimmert.

Seit einigen Wochen läuft Meghan Markles eigene Netflix-Produktion „With Love, Meghan“. Dort kocht sie und gibt Haushaltstipps. Die Herzogin von Sussex beschäftigt sich aber nicht nur beruflich mit dem Streaming-Riesen. Auch privat schaut Meghan gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Harry bei Netflix herein.

Meghan Markle & Prinz Harry genießen Netflix-Abende

Als Eltern von Archie (5) und Lilibet (3) genießt das Paar seine Zweisamkeit auf dem Sofa, sobald die Kinder abends im Bett sind. Dabei darf gerne auch mal eine Netflix-Serie laufen. Wie die ehemalige Schauspielerin in einem Interview mit dem „People“-Magazin offenbarte, haben sie und ihr Gatte dabei auch den ein oder anderen Favoriten in Sachen Netflix-Serie.

So liebt das Paar die Serien „Shrinking“, „Black Doves“ und „The White Lotus“. Meghan Markle und Prinz Harry haben aber auch noch andere Beschäftigungen, denen sie am Abend nachgehen. So lieben sie es sich mit einem Drink Zeit zum Entspannen zu nehmen – und über den Tag zu sprechen. Dabei erledigen sie gewöhnliche Elternaufgaben, wie zum Beispiel das Zubereiten der Lunchboxen von Archie und Lilibet.

Meghan Markle ist Unternehmerin – und Fashion-Vorbild

Die Zeit mit der Familie ist Meghan kostbar. Immerhin ist die Herzogin eine vielbeschäftigte Frau, die nicht nur ihre eigene Serie hat, sondern zudem eine gefragte Unternehmerin ist. Dabei gilt die Brünette für zahlreiche Frauen als absolutes Fashion-Vorbild – das bringt sie auch in „With Love, Meghan“ zum Ausdruck. Wie teuer die Klamotten, die sie in der Show trägt, sind, kannst du hier nachlesen.