Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Meghan Markle: Brisante Situation in Den Haag – sie wird zur Heldin

Viel Gutes wurde in der Vergangenheit nicht über Meghan Markle berichtet worden. Sie sei es, die den Bruch zwischen Harry und seiner Familie ausgelöst habe, wegen ihr habe Harry die Entscheidung getroffen, den Royals den Rücken zuzukehren.

Viel zu selten wurde über die guten Seiten von Meghan Markle gesprochen. Eine von diesen zeigte die ehemalige „Suits“-Schauspielerin nun in der niederländischen Hafenstadt Den Haag.

Meghan Markle ist mit Prinz Harry in den Niederlanden

Dort sind Meghan Markle und Prinz Harry derzeit zu Besuch, da am Samstag (16. April 2022) die „Invictus Games“ gestartet sind, ein sportlicher Wettkampf zwischen Menschen, die im Krieg verwundert wurden.

---------------------------------------

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles (USA) geboren

Durch die Anwaltsserie „Suits“ wurde sie weltweit bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete Meghan Markle den britischen Prinzen Harry und wurde zur Herzogin von Sussex

Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Ihr Sohn Archie Harrison (*2019) und ihre Tochter Lilibet Diana (*2021)

Am 31. März 2020 traten Harry und Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

----------------------------------------

Echte Helden messen sich im sportlichen Wettkampf. Und zu einer echten Heldin wurde auch Meghan Markle. Oder Sankt Meghan, wie man sie nun eigentlich nennen müsste.

Meghan Markle wird zur Sankt Meghan

So spazierte Meghan Markle am Freitag zusammen mit Prinz Harry und der Basketballerin Fenna Guegjes und ihrer Frau Bertine Schuurhuis über den roten Teppich, der in Den Haag gelb ist. Bertine hatte ihr Neugeborenes dabei, das bei der Prozedur sichtlich fror, wie die „Daily Mail“ berichtet.

Meghan Markle übergibt ihren Mantel an eine junge Mutter mit Kind. Foto: IMAGO / ANP

Da zögerte Meghan keine Sekunde, streifte wie einst Sankt Martin ihren Wollmantel der Luxusmarke Max Mara (Wert: Rund 3.700 Euro) ab und legte ihn um Bertine und ihr Baby. Eine wundervolle Aktion, die Meghan sicherlich den ein oder anderen verlorenen Sympathiepunkt wiederbeschaffte.

----------------------------------------

Mehr zu Meghan Markle:

--------------------------------------

Zuletzt gab es Irritationen um die Europareise der Ex-Royals. Was war geschehen?