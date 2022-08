Meghan Markle und Prinz Harry machen es offiziell – DAMIT hat keiner gerechnet

Royal-Fans aufgepasst! Meghan Markle und Prinz Harry haben eine Ankündigung gemacht, die deutsche Fans in Ekstase versetzen dürfte. Speziell Leute aus NRW können sich freuen!

Völlig unerwartet überrascht das royale Paar mit einem Zwischenstopp in Deutschland. Meghan Markle und Prinz Harry haben nämlich ein ganz bestimmtes Ziel.

Meghan Markle und Prinz Harry kommen Anfang September nach Düsseldorf

Eigentlich wollten die beiden erst im Rahmen der sogenannten „Invictus Games“ 2023 nach Deutschland reisen. Denn diese werden im kommenden Jahr in Düsseldorf ausgetragen und sind eine Herzensangelegenheit von Prinz Harry.

Doch jetzt bestätigt eine Sprecherin der beiden, dass sie bereits am 06. September in Düsseldorf sein werden. Dort werden sie einige Wohltätigkeitsorganisationen besuchen.

Das ist Meghan Markle:

Durch die Anwaltsserie „Suits“ wurde die Schauspielerin berühmt

Zudem hatte sie einige Gastauftritte in namhaften TV-Serien – darunter „Castle, „CSI: Miami“ und „90210“

Am 19. Mai 2018 heiratete Meghan Markle Prinz Harry und wurde zur Herzogin von Sussex

Ihr Sohn Archie Harrison wurde am 6. Mai 2019 geboren – die Geburt ihrer Tochter Lilibet Diana folgte am 4. Juni 2021

Jetzt ist es offiziell. Meghan und Harry kommen doch früher, als gedacht nach Deutschland. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa/AP | Seth Wenig

Meghan Markle und Prinz Harry kündigen Überraschungsbesuch in Großbritannien an

Und nicht nur Deutschland steht auf der Reiseroute der beiden. Das Paar wird auch einen Abstecher in Harrys Heimat Großbritannien machen. Genauer gesagt sind sie am 05. September in Manchester und am 08. September bei den „WellChild Awards“ in London.

Seit Juni haben sich Meghan Markle und Prinz Harry nicht mehr in England blicken lassen. Ob sie Kate Middleton, Queen Elizabeth und Co. auch einen Besuch abstatten werden, bleibt abzuwarten.

