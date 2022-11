Meghan Markle: Wirbel um Interview – TV-Sender muss sich korrigieren

Es war ein Interview sondergleichen, das Meghan Markle und Prinz Harry nach ihrer Auswanderung in die USA Talkshow-Legende Oprah Winfrey gaben. Das Gespräch, aber vor allem die Seitenhiebe gegen die britische Königsfamilie, gingen um die Welt.

Seitdem dürften die Royals die Ankündigung öffentlicher Interviews von Meghan Markle und Prinz Harry ganz besonders kritisch beäugen. Immerhin gäbe es sicherlich noch einiges, über das die Aussteiger aus dem Nähkästchen plaudern könnten. Eben so ein Gespräch hatten sich jetzt vermutlich auch viele Zuschauer der US-Talkshow „The Tonight Show“ mit Jimmy Fallon ausgemalt. Doch kaum war die Ankündigung, Meghan Markle würde ins Studio kommen, raus, musste der Sender wieder zurückrudern.

Meghan Markle als Interviewgast angekündigt

Am Montag (21. November) gab der TV-Sender NBC bekannt, dass die Herzogin bereits am 7. Dezember in dem Format zu Gast sein werde. Eine tolle Neuigkeit, die schnell eine ungeahnte Wendung nahm.

Auf die Ankündigung meldete sich Biograf und Journalist Omid Scobie bei Twitter zu Wort und schrieb: „Sieht so aus, als hätte jemand bei NBC das Memo nicht bekommen! Trotz einer Ankündigung über die verschiedenen PR-Kanäle ist Meghan nicht für einen Auftritt in der Tonight Show vorgesehen.“

Meghan Markle: NBC korrigiert Interview-Aussage

Die Ankündigung war in einem Artikel verpackt, der nach der öffentlichen Kritik wieder entfernt wurde. Wie „The Sun“ berichtet, soll hier auch bereits ein kleiner Vorgeschmack auf mögliche Themen gebracht worden sein. Ganz oben auf der Liste: Der Start von Prinz Harrys und Meghan Markles Netflix-Doku. Für die ließen sich die Royals-Aussteiger in der Vergangenheit bei diversen Events mit der Kamera begleiten. Erscheinen soll das Format voraussichtlich im Dezember.

Doku hin oder her, einen Promo-Termin bei „The Tonight Show“ soll es zumindest am 7. Dezember nicht geben.

Als dann auch endlich NBC Wind davon bekam, korrigierte sich der Sender und entschuldigte sich mit den Worten: „Heute wurde fälschlicherweise berichtet, dass Meghan, die Herzogin von Sussex, am 7. Dezember in der ‚Tonight Show‘ mit Jimmy Fallon auftreten würde.“