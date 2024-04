Meghan Markle – intime Einblicke: Neue Netflix-Show hält DIESEN Moment fest

Meghan Markle ergatterte mit Prinz Harry einen der begehrtesten Junggesellen der britischen Royals. Im Gegensatz zu den sonst zurückhaltenden Paaren aus dem Königshaus bekunden die beiden ihre Liebe auch gerne mal öffentlich.

Nun kündigte die Herzogin von Sussex eine neue Kooperation mit Netflix an – und die soll unter anderem auch intime Details ihrer Beziehung preisgeben.

Meghan Markle: Intimer Moment vor den Augen aller

Bereits 2018 sorgten Meghan und Harry in Windsor für Aufsehen, als sie sich bei der Trophäenübergabe nach einem Polospiel küssten. Nun wiederholten sie die Szene. Damit ist das royale Traumpaar eines der wenigen, das in der Öffentlichkeit solche Liebesbekundungen zeigt. Und das, obwohl Zärtlichkeiten vor Publikum Prinz Harry anscheinend unangenehm sein sollen.

+++Meghan Markles eindeutiges Zeichen: Jetzt ist Schluss! – „Setzt keinen Fuß mehr ins Land“+++

Doch das Paar nimmt nicht nur an publiken Events teil. Prinz Harry und Herzogin Meghan verfolgen seit ihrem Abschied vom Königshaus eine klare Strategie: Millionendeals mit Spotify und Netflix sollen ihren Lebensunterhalt finanzieren. Jetzt gab die Produktionsfirma Archewell Productions bekannt, dass es zwei neue Projekte in Zusammenarbeit mit dem Video-Streamingdienst geben soll.

Meghan Markle: DIESEN Moment teilte sie mit den Kameras

Die neue Zusammenarbeit rund um das Leben von Meghan Markle und Prinz Harry soll jedoch nicht nur das öffentliche Leben der beiden beleuchten. In der Ankündigung versprechen die Macher vor allem exklusive Einblicke hinter die Kulissen und eine Nähe zu der Herzogin von Sussex.

„Beide Shows sind in unterschiedlichen Phasen der Produktion und ihre Titel und das Veröffentlichungsdatum werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben“, heißt es in der Mitteilung.

Konkret wird auch eines von Harrys liebsten Hobbys, der Polo-Sport, beleuchtet. „Die Serie wurde hauptsächlich bei den US Open Polo Championships in Wellington, Florida, gedreht.“ Die Serie wolle Zuschauern „noch nie dagewesenen Zugang zur Welt des professionellen Polos eröffnen“. Bei der Veranstaltung sollen die Kameras den Sussexes „auf Schritt und Tritt gefolgt sein“, heißt es laut der „Daily Mail“.

Damit dürften die Fans des Paares wohl auch den intimen Kuss zwischen Meghan und Harry zu sehen bekommen!

Bereits in ihrer ersten Netflix-Serie teilten Meghan und Harry äußerst persönliche Momente mit der Öffentlichkeit. Die Kameras bei dem Polospiel deuten darauf hin, dass es auch in dieser neuen Dokumentation wieder um die Beziehung der beiden gehen wird. Wie genau das letztlich aussehen wird, zeigt sich demnächst auf Netflix.