Meghan Markles Brief an König Charles: Sie möchte Antworten

Als neues Mitglied in eine Familie zu stoßen, ist selten ganz leicht. Gibt es doch in jeder Familie ganz eigene Bräuche, ganz eigene Regeln. Wenn man dann auch noch in die königliche Familie einheiratet, wird es noch schwieriger. Das musste Meghan Markle am eigenen Leib erfahren, während die ganze Welt wie gebannt zusah.

Da gab es kleine Fauxpas und Missverständnisse, bis es dann schließlich zum großen Knall kam. Meghan Markle und ihr Mann Prinz Harry nahmen Abstand, verabschiedeten sich von ihren Rollen als Senior Royals. Der sogenannte Megxit war geboren. Ein weltweiter Skandal sondergleichen.

Meghan Markle schrieb einen Brief an König Charles III.

Meghan und Harry zogen in die USA, leben dort abgeschieden von allen royalen Pflichten mit ihren Kindern Archie und Lilibet auf einem Anwesen in Montecito. Offene Fragen hat Meghan aber dennoch, wie nun ein royaler Insider berichtet. Ihm zufolge habe sie sogar einen Brief an König Charles III. geschrieben.

So behauptet Neil Sean laut dem britischen „Express“, dass sich Meghan über Regeln beschwert habe, die für sie und Harry, aber nicht für andere abtrünnige Royals gelten würden.

„Meghan Markle möchte Antworten“

„Meghan Markle möchte Antworten von Seiner Majestät, dem König. Sie hat versucht, ein Treffen mit ihm zu arrangieren, sie hat ihm einen Brief geschickt und wollte ihm in einem persönlichen Gespräch genau die Probleme erklären, mit denen sie konfrontiert ist, seit sie Mitglied der britischen Monarchie geworden ist“, so der Royals-Experte.

Und weiter: „Was Meghan wirklich aufregt, ist, dass Fergie in Sendungen wie ‚This Morning‘ und ‚Loose Women‘ von ITV auftaucht, sich als Herzogin von York ausgibt, Bücher verkauft und möglicherweise Werbung macht – und das alles im Namen der königlichen Familie. Meghan und Harry scheinen nicht zu verstehen, warum für sie eine andere Regel gilt.“