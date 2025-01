Meghan Markle bestätigt es selbst – jetzt ist es endlich offiziell!

Was für eine Neujahrs-Überraschung! Einige Tage nach der Eröffnung ihres eigenen Instagram-Accounts hat Meghan Markle am 1. Januar 2025 einen kurzen Clip auf der Social Media Plattform veröffentlicht.

Man sieht die Herzogin von Sussex ausgelassen am Strand in der Nähe ihres Wohnortes in Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien. Sie scheint mit der Video-Botschaft ein klares Zeichen senden zu wollen.

Meghan Markle mit erstem Instagram-Post!

Das neue Jahr ist erst ein paar Stunden alt und schon sorgt Meghan Markle für eine kleine Sensation. Die Ehefrau von Prinz Harry meldete sich mit der Hochzeit im Jahr 2018 von Instagram ab, ließ ihren Account sogar deaktivieren.

Jetzt folgt allerdings das überraschende Comeback. Vor wenigen Tagen tauchte auf Instagram ein Account mit dem schlichten Namen „Meghan“ auf, nun wurde der erste Beitrag auf dem Kanal veröffentlicht. Zu sehen ist die Herzogin persönlich, wie sie ausgelassen und glücklich am Strand entlang läuft und einen Neujahrsgruß in den Sand schreibt.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, wurde das Video von Prinz Harry aufgenommen. Mit dem Clip bestätigt Meghan Markle offiziell Gerüchte, wonach sie tatsächlich hinter dem „Meghan“-Account steckt, der bereits vor einem Jahr eröffnet worden sein soll.

Meghan Markle: Bester Freund macht Andeutungen

Die zweifache Mutter scheint mit dem Video wohl mehr ausdrücken zu wollen als ein fröhliches Lebenszeichen. So wird spekuliert, dass Meghan Markle mit ihrem Account vor allem neue Projekte vorantreiben möchte.

Auch Daniel Martin, Markles Visagist und bester Freund, deutet dies an Neujahr auf Instagram an. Er teilt das Video der 43-Jährigen in seiner Instagram-Story, schreibt dazu: „Meine Schwester ist zurück. Beobachten Sie diesen Bereich…“ Ein rotes Herz-Emoji unterstreicht seinen Support.

Aktuell scheint Meghan Markles Instagram-Comeback gut in der Öffentlichkeit anzukommen. Die Frau von Prinz Harry hat etwa rund 179.000 Follower. Die Kommentare zu ihrem Beitrag sind allerdings ausgestellt.