Meghan Markle – jetzt mischt sich sogar ein Hollywood-Star ein

Anfang März ging Meghan Markles Netflix-Serie an den Start. Doch mit „With Love, Meghan“, brodelte die Gerüchteküche erst so richtig. In den sozialen Medien ging es drunter und drüber. Dort hieß es: Meghan Markle würde eindeutig Gwyneth Paltrows Erfolgsmarke Goop kopieren!

Es dauerte nicht lang, bis gemutmaßt wurde, dass zwischen den beiden Ladys Zoff herrscht. Erst am Montag (24. März) sorgte ein angebliches Instagram-Video von Paltrow für Schlagzeilen, in dem sie offenbar gegen Meghan Markle geschossen haben soll. Jetzt meldet sich der Hollywood-Star allerdings höchstpersönlich zu Wort – und sagt deutlich, was er von den Vorwürfen hält.

Meghan Markle unter Beschuss

In einer Live-Frage-Runde nutzt Gwyneth die Chance, mal selbst auf die ganzen Gerüchte einzugehen. Sie sitzt in ihrer Küche und stellt sich den verschiedensten Interessen ihrer Fans. Dann plötzlich die Frage der Fragen: „Verstehst du den Meghan-Markle-Zoff, den ihr zwei laut den sozialen Medien habt?“

Gwyneths Antwort ist eindeutig: „Ich verstehe das wirklich überhaupt nicht.“ Krass! So einfach nimmt der ganze Wirbel also ein Ende. Doch der Hollywood-Star hat noch ein Ass im Ärmel, mit dem wohl keiner gerechnet hat. Plötzlich schwenkt die Schauspielerin mit der Kamera über den Küchentisch – und da sitzt niemand Geringeres als Meghan Markle höchstpersönlich!

Meghan Markle besucht Paltrow

Die Herzogin von Sussex sitzt also entspannt in Gwyneths Küche und genießt sichtlich ihren Kuchen. „Verstehst du das?“, frag Paltrow Meghan. Doch die zuckt nur mit den Schultern und beißt herzhaft in ihren Kuchen.

Von Zoff also keine Spur! Ob die Zwei jetzt frisch gebackene Freundinnen sind, wird die Zukunft zeigen – klar ist: Sie räumen mit der Gerüchteküche auf. Na dann, guten Appetit!