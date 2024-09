Wer zum Feiern nach Mallorca reist, der kommt um den Ballermann und die dortigen Partylocations wie Megapark, Bierkönig und das Oberbayern nicht drum rum.

Immer hin steppt dort bereits am Vormittag der Bär – was Feierwütigen in die Karten spielt. Zudem treten über den ganzen Tag verteilt etliche Live-Künstler wie Mickie Krause, Ikke Hüftgold, Mia Julia und Isi Glück auf, um den Gästen ordentlich einzuheizen. Einer von ihnen ist der Erfurter Ballermann-Sänger Daniel „Samu“ Samorey. Im Interview mit unseren Reporterinnen auf Mallorca verrät er, welche Rituale vor seinem Auftritt im Megapark nicht fehlen dürfen.

Megapark-Star Samu über seine zwei besonderen Rituale

Egal ob einen Shot kippen, einen besonderen Song hören, ein Handschlag mit dem DJ – wohl so gut wie jeder Künstler hat vor seinem Auftritt sein ganz persönliches Ritual, ohne welches er nicht auf die Bühne tritt. Auch der Megapark-Star Samu macht jedes Mal zwei ganz bestimmte Dinge, bevor er seinen Fans in der Partylocation auf Mallorca einheizt. Das eine geht ans Herz, das andere ist beinah etwas kurios.

„Ich telefoniere immer noch mal nach Hause zu meiner Frau“, verrät Samu im Gespräch mit unseren Mallorca-Reporterinnen. „Gerade wenn sie mit den Kindern unterwegs ist, ist es noch mal umso schöner, wenn man kurz ‚Hallo‘ sagen kann“, erzählt der Erfurter Ballermann-Sänger weiter. Vor jedem Auftritt wünscht ihm seine Frau viel Glück. „Das ist immer noch einmal ein besonderer Moment“, kommt er beinah ins Schwärmen.

Aufgeregt ist der Megapark-Star Samu vor seinen Auftritten nicht mehr. Trotzdem dürfen zwei besondere Rituale nicht fehlen. Foto: Tthor Schoof/ Daniel Samorey

Aufgeregt vor seinen Auftritten im Megapark ist Samu übrigens gar nicht mehr. „Bei mir ist es immer mehr Freude, weil ich das wirklich gerne mache. Ich liebe das, das ist mein Leben“, macht der Erfurter deutlich. Das zweite Ritual, welches nicht fehlen darf, spielt sich direkt neben der Bühne ab – kurz bevor er diese betritt. „Jedes Mal, wenn ich ankomme im Megapark, muss ich einen Kopfball machen, einen Glücks-Kopfball“, berichtet Samu und muss dabei schmunzeln. Dazu kommt extra ein Mitarbeiter der Partylocation mit einem Fußball auf die Bühne und wirft diesem Samu zu, der ihn zurück auf die Bühne köpft. „Das mach ich wirklich jedes Mal“, erzählt der Megapark-Star.

Mit diesen beiden Ritualen kann ja dann quasi bei seinen Auftritten in Mallorcas größter Diskothek nichts mehr schief gehen.