Megapark-Star Samu: Mit DIESER Aktion bringt er die Menge zum Ausrasten

Wer zum Feiern an den Ballermann kommt, der macht sicherlich nicht nur einmal im Megapark Halt. Immerhin ist die Partylocation mit ihrem rund 3.500 Quadratmetern DER Anlaufpunkt für Feierwütige auf Mallorca.

Neben den DJs, die die Meute zum Tanzen bringen, treten täglich fünf Live-Künstler auf, um den Megapark zum Beben zu bringen. Unter anderen ziehen Ballermann-Größen wie Mickie Krause, Isi Glück, Marc Eggers und Lorenz Büffel die Massen in die Partylocation. Unter den Entertainern ist auch der Erfurter Sänger Daniel „Samu“ Samorey. Sein Auftritt besteht dabei nicht nur aus reinem Gesang. Mit welcher Aktion er die Menge regelmäßig zum Ausrasten bringt, liest du hier.

Megapark-Star Samu verrät: Das steckt hinter den Wolfgang-Petry-Shirts

Um die Gäste des Megaparks zum Feiern, Mitgrölen und Ausrasten zu bringen, stellen die Megapark-Künstler besondere Shows auf die Bühne – feilen an den Set-Listen und überlegen sich besondere Mitmach-Aktionen. Der Megapark-Star Samu zum Beispiel hat immer mindestens ein Wolfgang-Petry-Shirt im Gepäck.

„Interessant ist, dass ich in erster Linie Entertainer bin und die Leute möchten in einer Samu-Show bespaßt werden. Natürlich singe ich Lieder und lassen die Menge auch Lieder mitsingen. Meine Show zeichnet sich aber für mich eher dadurch aus, dass ich extrem viele Genre anspiele und ein Genre ist natürlich ein guter, klassischer, tanzbarer Schlager im Viervierteltakt – da gibt es keine bessere Alternative als Wolfgang Petry“, erzählt Samu im Interview mit unserer Mallorca-Reporterin.

Natürlich könne der Erfurter Ballermann-Star auch ohne großes Tamtam die Songs von Wolfgang Petry singen, doch er wollte sich etwas Besonderes einfallen lassen. „Gustav der slowakische Techniker der mich hier immer abmischt im Megapark, der hat lange, zottelige Haare und deswegen sag ich immer das ist der ‚Wolfgang Petry der Techniker‘ und ich lass den ganzen Megapark auf die Technik-Kanzel schauen, lass die Kamera auf ihn schwenken, und sag ‚Schaut da oben steht er, mein Vater‘. Gustav ist nicht mein Vater, aber es ist eine schöne Geste, weil auf einmal alle zuhören, wenn man über Familie spricht“, erzählt Samu.

Megapark-Star Samu packt aus

Und dann tischt er den Gästen noch eine Unwahrheit auf. „Ich sage immer mein Vater hat heute Geburtstag und lass die Leute ‚Happy Birthday‘ singen“, verrät der Megapark-Star. Bei dem Wolfgang-Petry-Hit „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n“ kommt dann auch das T-Shirt zum Einsatz. „Die Menschen im Megapark freuen sich wahnsinnig überhaupt hier auf Mallorca mit einem Wolfgang-Petry-Shirt rumzulaufen“, erzählt der Erfurter. Bei der Frage „Wer will das Wolfgang-Petry-Shirt“ schreit die Menge bei jedem Auftritt los – was auch unsere Mallorca-Reporterin bestätigen kann, die Samu bei einer Show begleitete. Ein Auserwählter darf sich dann über sein neues Kleidungsstück freuen. „Und dann lass ich sie noch eins zwei Wolfgang Petry Songs ansingen. Die Freude bei den Leuten ist dann immer so groß und die Lautstärke so hart“, freut sich Samu über die Stimmung der Megapark-Gäste.

Der Ballermann-Sänger sorgt natürlich schon vor Start jeder Saison für einen ordentlichen Vorrat. „Ich kauf die immer bei meinem Händler des Vertrauens und deponiere sie in Kisten im Megapark“, erzählt Samu. „Das ist eigentlich so im Groben mein Funfact darüber, was es mit Wolfgang Petry in meinen Shows auf sich hat – und Gustav hat mindestens 70 Mal im Jahr Geburtstag“, fasst der Erfurter mit einem Grinsen auf den Lippen zusammen.