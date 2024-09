Mickie Krause mit emotionalem Statement – „Darf nicht zur Strafe werden“

Egal ob „Zehn nackte Friseusen“, „Anita“ oder „Schatzi schenk mir ein Foto“ – wir alle können die Lieder von Mickie Krause mitsingen. Der Schlagerstar und Entertainer bringt seit mehr als 25 Jahren die Menschen zum Grölen und Feiern – macht Bühnen in ganz Deutschland und am Ballermann auf Mallorca unsicher.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt Mickie Krause, was er im Jahr 2025 vorhat und wann für ihn mit dem Singen und Auftreten endgültig Schluss ist.

Mickie Krause spricht ganz offen

Sein neuester Hit „Dann leg ich Schlager auf“, den er zusammen mit Tim Toupet singt, hat bereits jetzt absolutes Ohrwurm-Potenzial. Das Lied stammt aus der Feder von niemand Geringerem als Reiner Hömig (>>HIER<< mehr zum neuesten Song). Wer einen genauen Blick auf die aktuellen Werke von Mickie Krause wirft, dem fällt auf: Da sind ganz schön viele Duette dabei.

In diesem Sommer veröffentlichte Mickie Krause bereits einen gemeinsamen Song mit Lorenz Büffel. Jüngst folgte Tim Toupet – und es werden noch weitere folgen, wie der Schlagersänger im Interview mit unserer Redaktion verrät. „Ich habe noch ein fertiges Duett mit Anna Maria Zimmermann. Es soll auch noch ein Duett mit Jürgen Drews kommen“, verrät Mickie Krause, „Ich werde nächstes Jahr wieder einmal ein Duette-Album veröffentlichen.“

Die Fans von Mickie Krause haben also allen Grund, sich zu freuen. Doch einen Wermutstropfen gibt es. Bei Auftritten will der Schlagersänger im Jahr 2025 kürzertreten. „Rund 50 Auftritte im Megapark und 140 in Deutschland – das ist einfach zu viel. Ich will im nächsten Jahr auf jeden Fall weniger machen“, gibt er zu. Doch Angst, dass Mickie demnächst komplett von der Bühne verschwindet, müssen seine Fans nicht haben.

„Solange die Leidenschaft noch da ist und die Leute mich sehen wollen, bin ich da. Es gibt für mich keine schönere Bestätigung, als wenn die Leute feiern. Allerdings darf es nicht zur Strafe werden, auf die Bühne zu gehen. Solange das nicht der Fall ist, mach ich weiter“, erzählt Mickie Krause ehrlich.