Megapark-Star Samu verrät neue Musik-Pläne! „Emotionales Brett“

Die Saison neigt sich auch auf Mallorca langsam dem Ende. Das merkt man auch an dem Urlauberstrom an der Playa de Palma. Hier sind bei weitem nicht mehr so viele Menschen vor Ort wie noch im Juli oder August. Ende Oktober schließen dann auch die beliebten Partylocations wie Megapark und Bierkönig – natürlich nicht, ohne vorher noch einmal ordentlich die Sau rauszulassen.

Auch für den Megapark-Star Daniel „Samu“ geht es im September und Oktober noch einmal heiß her. Denn er erhielt ein „Upgrade“. Einige seiner Auftritte finden nicht mehr um 12 Uhr mittags, sondern 0.30 Uhr nachts statt. Aber damit nicht genug: Zum Ende der Mallorca-Saison kommt der Erfurter Ballermann-Sänger mit großen Neuigkeiten um die Ecke.

Megapark-Star Samu mit Song-Ankündigung

Während etliche Ballermann-Stars mit neuen Hits in die Saison starten, ist es bei dem Megapark-Star Samu quasi zur Gewohnheit geworden, die Saison mit einem neuen Lied abzuschließen. Ähnlich war es auch mit seinem Song „Wenn der Flügel sich neigt“, der im Oktober 2023 rauskam. Welche emotionale Geschichte hinter seinem Lied steckt, liest du übrigens >>HIER<<. Und diese Tradition führt er auch in diesem Jahr fort. Im Gespräch mit unserer Mallorca-Reporterin erzählt er, was musikalisch geplant ist.

„Ich habe mich ein bisschen verliebt in Hymnen und ich habe eine ‚Unheilig‘-Nummer bekommen, da bin ich sehr stolz“, berichtet der Erfurter Ballermann-Star. Doch auch mit einem neuen eigenen Song kommt der Megapark-Star noch in diesem Jahr um die Ecke. „Ich werde nochmal Ende Oktober, Anfang November ein richtiges emotionales Brett raushauen“, erzählt er stolz, „In dem Song geht es darum, wie schon es ist, verlässliche Menschen um sich zu haben, die die Fahne für mich hochhalten und an meiner Seite stehen.“

Dabei stört Samu überhaupt nicht, dass er sein neustes Werk nicht direkt im Megapark zum Besten geben kann. Denn die Partylocation schließt Ende Oktober für diese Saison ihre Türen. „Es soll kein Mallorca-Hit an sich werden. Er soll die Dankbarkeit und Demut für die Saison widerspiegeln, die ich hatte“, wagt der Erfurter bereits jetzt einen kleinen Rückblick. „Aber auch die Dankbarkeit und Demut vor dem was noch kommt – und das ich mich auch freue, das mit ordentlichen Weggefährten zu bestreiten“, so Samu. Klingt also tatsächlich nach einem emotionalen Brett.