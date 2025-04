Kaufland-Kundin will bezahlen – Aktion des Kassierers bringt sie zum Weinen

Für die meisten Menschen ist der Einkauf in einem Supermarkt wie Kaufland eine eher nüchterne Angelegenheit. Große Gefühlsausbrüche sind bei dem Besuch in Kaufland nicht zu erwarten, ist der Einkauf doch lediglich eine notwendige Pflicht.

Eine Kaufland-Kundin erlebte seine Zeit bei dem Einzelhändler allerdings etwas anders. Nachdem sie den Laden verlassen hatte, konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten. Grund war ein Spruch des Kassierers.

Kaufland: Kassierer-Spruch macht Kundin fertig

Wie so oft ist die Kaufland-Kundin in die Filiale seines Vertrauens gegangen, schildert sie auf der Online-Plattform „Reddit„. Unter dem Titel „Mich hat der Kaufland-Kassierer zum Weinen gebracht“ beschreibt sie, dass sie Zutaten für eine „Orangen Tarte“ kaufen wollte. „Also nach der Arbeit zu Kaufland. Es ist viel los, naja bin eben nicht die einzige auf der Welt. Orangen, Mandeln und Eier. Stehe an der Kasse. Mir fällt auf, dass ich das halbe Kilo Butter vergessen habe, das in die Tarte kommt. Also nochmal durch Kaufland durch. Warten, bis eine Oma sich ihre Butter genommen hat, dann bin ich dran“, schildert die Frau. So weit, so normal. „Wieder an der Kasse. Zahle die Butter und sage ‚Danke, schönes Wochenende‘. Ist ja schließlich Freitag.“

Die Reaktion des Mitarbeiters auf die alltägliche Geste macht die Kundin dann allerdings stutzig. So antwortete der Kassierer „‚danke und viel Spaß damit'“, wie die Frau weiter darlegt. Noch auf dem Weg zum Ausgang bleibt der Satz bei ihr hängen: „Komisch. Wieso sollte ich mit der Butter Spaß haben. Was meint er damit? Glaubt er ich mache etwa Sexuelles damit? Nein, wahrscheinlich hat er sich gar nichts gedacht. Wahrscheinlich sagt er das zu allen. Die meisten Leute haben am Freitag Abend Spaß und deshalb sagt er das. Hat er das zu dem Paar vor mir auch gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich heute noch Spaß?“

Die Kaufland-Kundin gerät anschließend in eine regelrechte Sinnkrise, wie sie weiter beschreibt. „Nein. Ich habe heute keinen Spaß mehr. So viel Freude wird mir diese bescheuerte französische Orangen Tarte nicht beschweren. Wann hatte ich das letzte Mal Spaß?“ Als sie in ihrer Wohnung ankommt, laufen schließlich die Tränen.

„Der Kassierer hat dich nicht zum Weinen gebracht“

Auch wenn die Kundin dem Kaufland-Mitarbeiter die Schuld an ihrem emotionalen Ausbruch gibt, sehen das viele Kommentatoren auf „Reddit“ anders. „Der Kassierer hat dich nicht zum Weinen gebracht – deine Emotionen haben dich zum Weinen gebracht. Es ist nicht nett, die Verantwortung dafür jetzt auf den Kassierer abzuwälzen, der absolut nichts für irgendwas kann“, schreibt jemand.

Andere raten der Frau zu einer Therapie – oder teilen eigene Supermarkt-Anekdoten, um sie aufzuheitern. „Ich arbeite in der Auslieferung, und manchmal sage ich montags zum Kunden ’schönes Wochenende‘. Jedes Mal der peinlichste Moment meiner Schicht“, gesteht etwa ein Kommentator.