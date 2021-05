Daniela Katzenberger: Ehemann Lucas mit tollen Nachrichten – „Freue mich tierisch“

Endlich sind sie zurück im TV: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis feierten mit ihrer Doku-Soap bei RTLZwei am Mittwochabend ihre Rückkehr.

Lucas Cordalis, Mann von Daniela Katzenberger, hatte am Tag danach gleich mal tolle Nachrichten für die Fans.

Daniela Katzenberger: So kam die Doku auf RTLzwei bei den Zuschauern an

Zu einem Bild von sich und Daniela Katzenberger schreibt er: „Ich möchte euch einen riesengroßen Dank für euer tolles Feedback zur ersten Folge unserer Doku, die gestern Abend bei RTL2 lief, aussprechen.“

Weiter heißt es in dem Text: „Ich freue mich tierisch, dass es euch allen so gut gefallen hat und natürlich auch über die sensationelle Quote. Ich knutsche euch!“

Und tatsächlich: Die ersten Folgen der neuen Staffel „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ kam bei den Zuschauern richtig gut an.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis haben Grund zu Feiern! Foto: imago images/Eventpress

Starke Quoten für „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“

Laut DWDL entschieden sich durchschnittlich 1,11 Millionen Zuschauer am Mittwoch um 20:15 Uhr für „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“. RTLzwei bescherte die Sendung einen Marktanteil von 6,6 Prozent in der Zielgruppe.

-----------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

------------------------

Die zweite Folge im Anschluss lief sogar noch besser. Sie schaffte es auf 8 Prozent Marktanteil und rund 1,24 Millionen Zuschauer. Die zwischenzeitliche Auszeit hat Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis offensichtlich nicht geschadet. Die Fans sind immer noch verrückt nach dem Pärchen und ihrem Alltag auf Mallorca.

