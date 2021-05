Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Nach Hochzeit und Kind – „Geht schon wieder in so eine Richtung“

Der Countdown für die Fans läuft! Ab Mittwochabend können sie Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis wieder bei ihrem Abenteuer begleiten. Denn dann starten die neuen Folgen von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“.

Aber was erwartet sie Fans eigentlich in der neuen Staffel? Das ist wohl die Frage, die sich alle stellen. Ein Interview von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis gibt nun einen ersten Einblick. Und der klingt vielversprechend, wenn man Lucas Cordalis glauben darf.

Daniela Katzenberger: DAS passiert in der neuen Sendung

Rund zwölf Jahre ist es her, dass Daniela Katzenberger zum ersten Mal von einem Kamerateam für die Vox-Show „Auf und davon – mein Auslandstagebuch“ begleitet wurde. Damals wollte sie es unbedingt in den US Playboy schaffen. Heute lebt sie einen anderen Traum. Nämlich den vom Familienglück auf Mallorca.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind seit rund fünf Jahren verheiratet. Foto: IMAGO / Future Image

Und in eben jenes wollen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis den Zuschauern nun Einblicke gewähren. Aber was kommt denn nun auf die Fans zu? Lucas Cordalis erinnert sich im RTL2-Interview an die vergangenen Jahre: „Heiraten ist krass, Kind zur Welt bringen ist wahnsinnig krass, aber dieses Mal, ich sage noch nicht, was passiert, aber es geht schon wieder richtig in so eine Richtung.“

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Klingt nach einem ganz schönen Kracher. „Also man kann schon sagen, dass so das Motto ist, alles auf neu. Also wirklich alles auf neu“, verrät Daniela Katzenberger. Ein bisschen kryptisch ist das alles schon. Aber lange dauert es ja zum Glück nicht mehr bis zu den neuen Folgen!

Was erwartet die Fans in der neuen Sendung von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis? (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

Daniela Katzenberger: Dreh unter Corona-Bedingungen

Die wurden übrigens unter Corona-Bedingungen gedreht. Das war auch eine Herausforderung für die Kultblondine, wie sie jetzt erzählt. „Corona hat mir schon ganz oft einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt die 34-Jährige.

Aber ihren Optimismus hat sie trotzdem nicht verloren. „Wir haben uns mega gut angepasst“, sagt sie.

Was dabei rausgekommen ist, können die Fans ab Mittwoch, 20.15 Uhr, bei RTL2 sehen. Oder vorab bei TV Now.

In die erste Folge haben wir für dich übrigens schon reingeschaut. Wenn du bereit für einen kleinen Spoiler bist, hier entlang >>> (abr)