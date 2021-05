Daniela Katzenberger völlig erledigt: Nicht mal ihr Handy erkennt sie noch

Oh weh, das sieht echt übel aus! So übel, dass Daniela Katzenberger von ihrem eigenen Handy nicht mehr erkannt wird…

Daniela Katzenberger zeigte sich in ihrer Insta-Story völlig fertig. Foto: imago / xC.xHardtxxFuturexImage

Daniela Katzenberger versorgt ihre Fans auf ihrem Instagram-Account nur zu gerne mit aktuellen Infos aus ihrem Leben. Dabei präsentiert sich die Katze auch gerne mal von ihrer uneitlen Seite.

----------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

----------------

Daniela Katzenberger präsentiert sich auch gerne unperfekt

Im Schlafanzug, mit zerzausten Haaren, ungeschminkt – ja das alles bekamen die Fans auf Daniela Katzenbergers Profil bereits zu sehen. Eigentlich eher ungewöhnlich in der sonst so perfekten Insta-Welt.

Doch in einer ihrer neusten Insta-Storys schießt die Frau von Lucas Cordalis den Vogel ab: Völlig k.o. präsentiert sie sich da ihren Fans!

Daniela Katzenberger wird vom eigenen Handy nicht mehr erkannt

Komplett ungeschminkt, mit glänzender Haut und aufgequollenen Augen. Da will noch nicht mals ihr Smartphone sie erkennen. Als Beweis postet sie gleich einen Screenshot dabei aus dem hervorgeht: „Gesicht nicht erkannt“.

-----------------

----------------

Den Post versieht sie mit einem „Guten Morgen“ – inklusive tränenlachendem Smiley. Die Katze scheint sich also nicht allzu ernst zu nehmen. Und das kommt doch herrlich erfrischend rüber in dieser ach so perfekten Insta-Welt!

Sarah Lombardi teilte ihren Fans auf Instagram kürzlich mit, wie sie fast die komplette Bude in Brand gesteckt hat! Hier erfährst du, was genau passiert ist. (cf)