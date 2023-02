Matthias Reim wird nach Duett mit Ex-Freundin Michelle gefragt – seine Reaktion ist eindeutig

Das Ende einer Beziehung muss nicht immer mit Rosenkrieg und verletzten Gefühlen einhergehen. Manchmal kann es auch ein Neuanfang sein. Bei den Schlagerstars Michelle und Matthias Reim war es genau das. Obwohl ihre Liebe nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Marie in die Brüche ging, verstehen sich die beiden auch heute immer noch gut.

So gut, dass sie auch gerne mal zusammen auf der Bühne stehen und gemeinsam ins Mikro singen. Obwohl Matthias Reim längst mit seiner Frau Christin Stark eine glückliche Ehe führt, zeigt sich das Ex-Paar immer noch sehr vertraut bei ihren Auftritten – vor allem bei ihrem Top-Hit „Nicht verdient“. Was viele sicherlich nicht wussten: Es wäre beinahe nie zu diesem Duett gekommen.

Matthias Reim zweifelt an Michelles Songauswahl

Eigentlich dürfte man denken, Matthias Reim hätte genügend Vertrauen in das Musikgespür seiner Ex, dass er deren Begeisterung für einen neuen Song verstehen könnte. Im Fall von „Nicht verdient“ war das allerdings nicht so.

In einem Instagram-Video von „Ich find Schlager toll“, verrät Michelle jetzt die eindeutige Reaktion ihres Ex – und die war negativ: „Erst hatte er nicht wirklich große Lust und dann habe ich ihm den Song vorgespielt.“ Bedeutet: Das Duett mit seiner Ex stand zwischenzeitlich auf der Kippe. Denn bis sich der Musiker auf das Lied einließ, brauchte es seine Zeit.

Matthias Reim zu Song-Glück überredet

„Irgendwann hatte ich ihn so weit, dass er sich den Song angehört hat. Und dann sagte er: ‚Den müssen wir machen!‘, hat er gesagt. Den müssen wir unbedingt machen.“ Michelle gesteht: „Ich bin wirklich happy, dass wir ihn gemacht haben. Es hat großen Spaß gemacht. Es ist einfach ein toller Song geworden.“

Mit ihrer Meinung ist Michelle nicht alleine. Auf Youtube hagelt es positive Kommentare für das Duett. „Das Lied ist ein krasser Ohrwurm“, „Die Stimmen passen so toll zusammen“ oder „Ich finde die beiden im Duett einfach nur genial“, sind nur einige der Nachrichten. Klingt ganz danach, als hätte Michelle von Anfang an den richtigen Riecher gehabt.