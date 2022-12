Matthias Reim spricht über schweres Jahr – „Ich muss mir was beweisen“

Dieses Jahr war nicht leicht für Matthias Reim!

Der Schlagersänger wollte eigentlich viel auf der Bühne stehen, gemeinsam mit seinen Fans feiern, Konzerte spielen und die Musik genießen. Doch seine Gesundheit machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Für den Sänger war es kein einfaches Jahr, das hat er jetzt offen bei „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ zugegeben.

Matthias Reim endlich wieder auf der Bühne

Im September gab es die Hiobsbotschaft für zahlreiche Fans: Matthias Reim musste all seine Konzerte für September und Oktober absagen. „Liebe Fans, wir müssen Euch leider mitteilen, dass sich der Gesundheitszustand von Matthias Reim in den letzten Tagen verschlechtert hat und er sich heute Abend in intensive ärztliche Behandlung geben musste. Neben seiner Stimmbandentzündung haben sich weitere, ernstere Probleme ergeben, die eine längerfristige Behandlung erfordern und mehrere Wochen in Anspruch nehmen werden“, teilte Veranstalter Semmel Concerts seinerzeit bei Instagram mit.

Die Sorge der Fans war groß. Und Matthias Reim musste all seine Pläne zurückstellen, um sich wieder voll uns ganz auszukurieren. Bis jetzt! Denn beim Adventsfest der 100.000 Lichter in der ARD stand er wieder auf der Bühne – sehr zur Freude von Florian Silbereisen und den Fans in Suhl.

Matthias Reim spricht offen wie nie

Natürlich sind auch die letzten Monate des Sängers ein Thema in der Show. Offen wie nie spricht Matthias Reim über die Zeit, die er sich so überhaupt nicht vorgestellt hatte. „Ich hatte wirklich zwei Monate mal strikte Ruhe“, erinnert sich der 65-Jährige zurück. „Für mich war das ein sehr unangenehmes Jahr, weil ich so traurig war, dass ich die Konzerte verschieben musste“, gibt er offen zu.

„Ich konnte nichts dafür, ich habe eine Erkältung unfassbar verschleppt, habe mit Fieber gespielt, bis es nicht mehr ging“, erinnert er sich weiter. Doch sein Körper habe ihm irgendwann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Alle zwei Wochen habe er Fieber bekommen. Da half nichts mehr außer strikte Ruhe.

Jetzt will er aber wieder zurück auf die Bühnen Deutschlands. „Ich muss mir einfach selbst zeigen, ich bin wieder da, ich kann es wieder. Ich muss mir was beweisen“, sagt Matthias Reim zu Florian Silbereisen.