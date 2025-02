Matthias Mangiapane knallhart: „Ich möchte Krawall“

„Promis unter Palmen“ ist zurück. Nachdem die erste Staffel den ein oder anderen Skandal in Deutschland ausgelöst hatte, und Staffel zwei nach dem tragischen Tod von Willi Herren vorzeitig beendet wurde, geht Sat.1 nun mit der dritten Staffel an den Start.

Einer, der schon in Staffel eins dabei war, ist Matthias Mangiapane. Wir haben den 41-Jährigen bei der Premiere von „Promis unter Palmen“ in Berlin getroffen. Doch was wünscht sich Matthias von der dritten Staffel?

Matthias Mangiapane über „Promis unter Palmen“

„Ich habe mich so auf Staffel drei gefreut. Ich war ja in Staffel 1, in der legendären Staffel, und ich wünsche mir natürlich, dass Staffel drei dem Ganzen wenigstens zur Hälfte nachkommt. Ich habe keinen Bock, dass da jetzt irgendwie nur faule Hühner drinsitzen, die da zum Eierlegen gebucht sind, auf ihren Liegen liegen, sich die Sonne auf den Pelz brennen lassen, und da meinen, Sat.1 hat ihnen Urlaub in Thailand gesponsort“, so Mangiapane knallhart.

++ Claudia Obert ins „Dschungelcamp“: Ein teurer Spaß für RTL ++

Und weiter: „Die sollen Gas geben, die sollen nicht nur in den Spielen Gas geben. Ich möchte Krawall, ich möchte Streit. Ich möchte aber unterhaltsamen Streit. Ich möchte gerne einen Streit zwischen Ladys, die da als Konkurrentinnen reingehen, und wenn es nur Konkurrenz ist für einen Typen. Wenn sie das Geld nicht haben wollen, dann sollen sie sich zumindest um den Kerl streiten!“

Und was ist eigentlich mit einer potenziellen Staffel vier? Würde Matthias die Claudia Obert machen und nochmal mitfliegen? „Ich wäre sofort in Staffel 3 auch dabei gewesen. Definitiv. Staffel vier ist gebucht, da müssen wir nur noch mit Sat.1 reden“, lacht der TV-Star. Na, das verspricht doch auch in Zukunft beste Unterhaltung.

++ Didi Hallervorden zur Bundestagswahl: „Sehe der Sache skeptisch entgegen“ ++

Sat.1 zeigt die dritte Staffel „Promis unter Palmen“ ab dem 17. Februar im linearen TV. Die erste Folge ist bereits bei Joyn abrufbar.