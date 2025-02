Claudia Obert ins „Dschungelcamp“: Ein teurer Spaß für RTL

Nach dem „Dschungelcamp“ ist vor dem „Dschungelcamp“. Gerade erst ist die aktuelle Staffel zu Ende gegangen, hat mit Lilly Becker eine mehr als würdige Siegerin gefunden. Da fragen sich die Fans schon: Wer könnte denn im kommenden Januar in den australischen Urwald ziehen? Eine, die sich wohl viele Freundinnen und Freunde der gepflegten Abendunterhaltung wünschen würden, wäre Claudia Obert.

Seit Jahren bereits tingelt die Frau, die in der Hansestadt Hamburg einen exklusiven Modeladen führt, durch unterschiedlichste Formate. Ob „Promis unter Palmen“, „Promi Big Brother“ oder auch das „Sommerhaus der Stars“ – einzig das „Dschungelcamp“ fehlt noch in dieser exklusiven Aufzählung. Doch würde Claudia Obert überhaupt in den Urwald ziehen?

Claudia Obert ins „Dschungelcamp“?

„Die haben mich schon angefragt“, verrät uns Claudia bei der Premiere der neuen Staffel „Promis unter Palmen“ in Berlin am Montag (10. Februar). Zugesagt habe sie jedoch nicht. „Die Mäuse liegen bei mir nicht tot vorm Spind. Ich habe schon siebenstellige Ersparnisse“, so Obert.

Auch die Erklärung vieler Kollegen, die ihre Teilnahme an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ damit begründen, dass ganz Deutschland sie kennenlernen könne, kann Claudia nicht nachvollziehen. Durch Schlangen zu rennen und eklige Speisen zu essen, das wäre sie nicht: „Ich müsste eine Zwillingsschwester auftreiben, die da hingeht, ich mache das nicht!“

Zwar habe man ihr schon „sehr viel Geld“ angeboten, dennoch konnte sie widerstehen. Also für kein Geld der Welt ins „Dschungelcamp“, Frau Obert? „Doch für zehn Millionen, oder hundert Millionen. Aber nicht die Summe, die da gehandelt wird.“

Na, das klingt doch nach einem Deal. Also RTL: Für zehn Millionen Euro zieht Claudia Obert ins „Dschungelcamp“! „Mindestens“, wie sie im Nachgang noch betont. Da sind wir ja mal gespannt!

Die dritte Staffel von „Promis unter Palmen“ startet am 17. Februar 2025 bei Sat.1. Die jeweilige Folge gibt es stets eine Woche vorab bei Joyn zu sehen.