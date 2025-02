Zoff bei „Promis unter Palmen“: Sat.1 schneidet Szene aus der Sendung

Eine riesige Halle mitten in Berlin, der Boden mit Sand bedeckt, sodass es zwischen den Zehen knirscht. Es ist die perfekte Kulisse, für das, was Sat.1 an diesem Montagabend präsentieren will. „Promis unter Palmen“ ist zurück. Die Sendung, die 2019 mit Staffel 1 ganz Deutschland bewegte. Es ging um Beleidigungen, um Mobbing. Staffel 2 sollte dann tragisch enden. Der plötzliche Tod von Willi Herren im Jahre 2021 ließ die Verantwortlichen zur Entscheidung kommen, die Show zu beenden.

Vier Jahre sind seitdem ins Land gezogen. Mittlerweile ist mit Marc Rasmus ein neuer Kapitän an Bord des Senders mir dem bunten Ball im Logo. Und der holte „Promis unter Palmen“ als eine seiner ersten Amtshandlungen aus dem Sat.1-„Giftschrank“. Jedoch nicht, ohne auch einen Blick zurückzuwerfen. Es seien redaktionelle Fehler gemacht worden, so Rasmus. Man habe jedoch daraus gelernt, rote Linien sollten fortan nicht mehr überschritten werden.

Sat.1 holt „Promis unter Palmen“ zurück

Und so war am Montagabend halb Realitätsdeutschland in der Hauptstadt zusammengekommen, um zu sehen, was Sat.1 vom alten „Promis unter Palmen“ noch übrig gelassen hatte. Und man muss sagen: Eigentlich ist es wie damals. Geschrei, Getöse, Zoff. Pures Realitygold eben. Dabei habe man die schlimmste Szene noch bewusst herausgenommen.

Demnach habe es direkt in den allerersten Tagen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Prominenten gegeben, wie Sat.1-Showchefin Franziska von Malsen-Waldkirch berichtete. „Es war ein Missverständnis, das da entstanden ist, aber wir haben danach das Gefühl gehabt, wir müssen beide Seiten schützen, und haben uns aktiv entschieden, die Szene nicht in die fertige Sendung zu schneiden.“

Insgesamt sei auch ein Ausschluss aus der Show nicht ausgeschlossen, sollten angesprochene rote Linien überschritten werden, verdeutlicht Marc Rasmus: „Wenn jemand die Regeln so bricht, dass es nicht mehr schön, oder nicht vertretbar ist, gibt es genug Möglichkeiten, Leute zu verwarnen, oder mit Leuten zu sprechen. Aber selbstverständlich ist es dann auch immer möglich und auch nötig, zur Not zu sagen: Er muss gehen. Ob das in dieser Staffel passiert? Wir werden es sehen.“

„Promis unter Palmen“ startet am 17. Februar um 20.15 Uhr bei Sat.1. Vorab ist die Sendung bei Joyn zu sehen.