Didi Hallervorden zur Bundestagswahl: „Sehe der Sache skeptisch entgegen“

90 Jahre alt wird Didi Hallervorden in diesem Jahr. Der Schauspieler hat in seinem Leben schon etliche Regierungen kommen und gehen sehen. Doch wie schaut die TV-Legende („Nonstop Nonsens“, „Honig im Kopf“) auf die kommende Bundestagswahl? Wir haben ihn bei der Premiere von „Promis unter Palmen“ gefragt.

Wobei die erste Frage natürlich darin bestand, was ein Dieter Hallervorden eigentlich bei „Promis unter Palmen“ mache? „Meine Frau wollte unbedingt hier her und ich habe mich dann überreden lassen, mitzukommen. Aber was mich hier erwartet, weiß ich nicht“, verriet uns der 89-Jährige zu Beginn der Veranstaltung.

Dieter Hallervorden äußert sich zur politischen Situation

Und weiter: „Erstmal sehe ich sowieso nicht unbedingt Fernsehen, weil ich ein Theatermensch bin. Zweitens interessiert mich das, was angeboten wird im Fernsehen, bis auf politische Sendungen, auch Sport, die ein oder andere Talkshow, nicht sehr.“

Was also ist sein Blick auf die Bundestagswahl am 23. Februar? „Ich gehe mit den Gedanken in die Wahl, dass egal wie sie ausgeht, wir eine Politik bekommen, in der es nicht vorangeht. Sie [die CDU] müssen dann doch mit der SPD zusammenkommen, und da sind ja Gräben zwischen den beiden Parteien. Vielleicht müssen sie, um der Mehrheit willen, die Grünen mit ins Boot nehmen. Es wird eine Form werden, in der Stillstand herrscht, wo man nur Kompromisse schließen muss. Wo keine klare Führung da sein wird“, so Hallervorden.

„Ich sehe der Sache sehr skeptisch entgegen“, wird der Schauspieler deutlich. Wer denn nun Kanzler werden möge, wollen wir noch wissen. Und auch da, bringt es der 89-Jährige sehr treffend auf den Punkt: „Von denen, die im Angebot sind – keinen!“

Die Bundestagswahl findet am 23. Februar 2025 statt. Nach derzeitigem Stand (13. Februar, 6 Uhr) liegt die CDU bei rund 30 Prozent, die SPD bei rund 16 Prozent, die AfD bei etwa 20 Prozent und die Grünen bei 14 Prozent.