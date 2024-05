Marvel: Alles aus und vorbei? Nach dieser Nachricht befürchten Fans das Schlimmste

Eigentlich sind die Superhelden-Filme aus dem Hause Marvel verlässliche Kino-Hits. Gut, zuletzt musste Rechteinhaber Disney einige Flops hinnehmen („Ant-Man 3“ oder „The Marvels“) – aber spätestens mit „Deadpool & Wolverine“ (Kinostart: 18. Juli 2024) will man wieder die Kurve kriegen.

Das Letzte, was man in dieser Situation gebrauchen kann, sind schlechte Nachrichten. Aber genau die machen nun die Runde. Hinter den Kulissen wird natürlich bereits an den kommenden Marvel-Filmen gearbeitet – und dabei brodelt es wohl gewaltig. Steht ein heiß ersehnter Film womöglich komplett auf der Kippe?

Marvel: Wird „Blade“ zum absoluten Fiasko?

Die Euphorie bei den Marvel-Fans war groß, als Disney ankündigte, die Abenteuer rund um den Vampirjäger Blade neu aufzulegen. Zwischen 1998 und 2004 gab es bereits drei „Blade“-Filme im Kino – damals spielte Wesley Snipes den titelgebenden Halbvampir, der wegen seiner Immunität gegen Sonnenlicht auch „Daywalker“ genannt wird. In der Neuauflage soll der zweifache Oscar-Preisträger Mahershala Ali („Moonlight“) in die Blade-Rolle schlüpfen.

So weit, so gut. Doch diese Ankündigung machte Marvel im Sommer 2019 – vor fünf Jahren! Seitdem wurden keinerlei Fortschritte vermeldet. Ganz im Gegenteil. Regisseure und Drehbuchautoren kamen und gingen, „Blade“ schien in der Produktionshölle festzustecken. Schließlich hieß es, der aktuelle Regisseur Yann Demange („Lovecroft Country“) könne im Herbst 2024 mit den Dreharbeiten beginnen.

Mahershala Ali soll für Marvel den Vampirjäger „Blade“ spielen. Foto: IMAGO/Landmark Media

Doch auch daraus wird wohl nichts – denn jetzt geht wieder die Nachricht um, dass Marvel einen neuen Drehbuchautor sucht, um das „Blade“-Skript großflächig zu überarbeiten. Auch einen neuen Casting-Aufruf für einen Bösewicht soll es geben. Offenbar sind sich die Macher noch immer nicht einig, in welche Richtung ihr Film eigentlich gehen soll.

Und als wäre das nicht schon genug Chaos, droht jetzt sogar der Super-GAU – verliert „Blade“ womöglich auch noch seinen Oscar-prämierten Hauptdarsteller?

Hauptdarsteller steht vor dem Absprung

Als Marvel seine „Blade“-Neuauflage ankündigte, war Mahershala Ali 45 Jahre alt – jetzt ist er 50. Zum Vergleich: Wesley Snipes war 36, als er erstmals als Blade auf Vampirjagd ging. Wenn die Dreharbeiten zum neuen „Blade“ tatsächlich mal beginnen sollten, könnte bereits so viel Zeit ins Land gezogen sein, dass Mahershala Ali schlichtweg zu alt ist, um ein neues, actionlastiges Superhelden-Franchise auf seinen Schultern zu tragen.

Und noch viel wahrscheinlicher: Ali ist womöglich gar nicht mehr verfügbar! Wie der gut informierte „Hollywood Reporter“ berichtet, soll sich Mahershala Ali dem neuen „Jurassic World“-Film anschließen. Dort würde er es an der Seite von Scarlett Johansson mit fiesen Dinosauriern aufnehmen. Und da Universal sicherlich mindestens eine neue „Jurassic“-Trilogie plant, dürfte Ali dann wohl auch direkt einen Vertrag für mehrere Filme unterzeichnen.

Nimmt der Oscar-Preisträger nach all dem Produktions-Chaos bei Marvel nun den Notausgang und kehrt „Blade“ endgültig den Rücken? Es ist absolut denkbar, dass Disney schon bald verkündet, man müsse sich „aus terminlichen Gründen“ von dem Darsteller trennen…