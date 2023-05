Martin Rütter: Hunde-Drama bei Vox – er kann nichts tun

Wenn Martin Rütter mittlerweile von einer Sache Ahnung hat, dann von menschlichen und tierischen Problemfällen. Man denke nur an den Vorfall bei seinem Auftritt in Düsseldorf, bei dem sich plötzlich Hubert Winkel von der „Welpenstube Winkel“ aus Dorsten im Publikum meldete und sich öffentlichkeitswirksam mit Martin Rütter anlegte.

Und auch in seiner Vox-Show „Der Hundeprofi – Rütters Team“ nimmt sich Martin Rütter einem Problemfall an. Allerdings einem vierbeinigen. So macht Deutsche Dogge Jam seinem Halter das Leben schwer. Oder ist es eher andersherum?

Martin Rütter muss Hunde-Drama mit ansehen

Die Bilder, die Martin Rütter auf seinem Instagram-Account zeigt, geben jedenfalls allen Anlass zur Sorge. Jam ist extrem aggressiv, knurrt sein Herrchen immer wieder an. „Er droht schon massiv“, wird Martin Rütters Mitarbeiterin schnell klar. Und auch Jams Besitzer macht sich Sorgen: „Das ist halt kein Spaß mehr. Er ist schon meine zweite Deutsche Dogge. Dann denkt man: Hmm, was macht man falsch?“

Martin Rütter jedenfalls kann kaum noch hinsehen, als er mit anschauen muss, wie Jams Besitzer den knurrenden Rüden auch noch anfasst und nicht in Ruhe lassen kann. Für den 52-jährigen sicherlich keine einfach Situation, schließlich kann er aus der Ferne nicht eingreifen. „Jetzt packt der auch noch an“, schlägt Rütter die Hände über dem Kopf zusammen. „Das ist wirklich gefährlich“, ist der Hundeprofi besorgt.

Rütters Fans sind schockiert

Bleibt nur zu hoffen, dass Rütters Team Jam irgendwie in die Spur bekommt. Die ganze Folge zeigt Vox am Samstagabend um 19.10 Uhr oder bei RTL Plus. Die Fans jedenfalls sind schon von den wenigen Ausschnitten erschrocken.

„Wenn der Mensch nicht der Chef ist, dann übernimmt das der Hund. Am meisten die Rüden. Der Hund benötigt eine Sicherheit, wer der Chef ist“, schreibt beispielsweise ein Follower von Martin Rütter bei Instagram. Und eine Followerin ergänzt: „Schlimm, wie der Besitzer mit dem Hund umgeht.“