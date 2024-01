Martin Rütter: „Ich leide sehr darunter“

Ein Geburtstag ist etwas ganz Besonderes. Auch im bereits fortgeschrittenen Alter. Das weiß jeder, der schon mal an seinem Ehrentag von den besten Freunden versetzt wurde. Ein Schicksal, das nun auch Vox-Star Detlef Steves bestens kennt. Der wurde am Dienstag (23. Januar 2024) 55 Jahre alt und ausgerechnet sein guter Freund Martin Rütter konnte nicht dabei sein.

Der Grund: Der Hundeprofi ist derzeit auf großer „Der will nur spielen“-Tour, gastierte am 23. Januar in Villach. Weit weg von Detlef Steves‘ Heimat Moers. Doch Martin Rütter wäre nicht Martin Rütter, würde er nicht einen kleinen Gruß Richtung Heimat senden.

Martin Rütter gratuliert seinem Freund Detlef Steves

„Hallo lieber Deffi, ich leide sehr darunter, dass ich nicht bei deinem Geburtstag sein kann“, sagt Martin Rütter in einem Instagramvideo, das er live auf der Bühne aufnahm, mit sichtlich enttäuschter Miene.

„Und zumal jetzt in deinem Alter. Wer weiß, wie viele Geburtstage noch kommen. Aber dafür singen wir heute für dich“, wurde Rütter dann schnell wieder fröhlicher und ließ die vollbesetzte Halle lautstark „Happy Birthday“ für Detlef Steves.

Welch schöne Geste, die auch Deffi selbst zu schätzen wusste. Via Instagram bedankte sich der nunmehr 55-Jährige, schrieb „Danke an alle“ und schickte gleich noch mehrere große, rote Herzen hinterher.

Hundeprofi-Fans sind begeistert

Bei den Fans kam die Aktion jedenfalls bestens an. „Och, das war ja richtig lieb. Schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Happy Birthday“, gratuliert beispielsweise eine Followerin. Eine andere ergänzt: „Ich war auch dabei. Und glaubt es oder nicht, aber in der Halle hat’s besser geklungen. Alles Gute, Deffi.“

Während ein dritter Fan ergänzt: „Alles richtig gemacht, super Show. Du hast das Herz am richtigen Platz.“ Da kann man ja schon gespannt sein, was sich Martin Rütter in den kommenden Tagen so ausdenken wird.

Am 24. Januar spielt der gebürtige Duisburger in Salzburg, am 25. Januar in Innsbruck, bevor es dann im Februar wieder nach Deutschland geht.