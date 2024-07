Martin Rütter ergattert wilden TV-Deal: Jetzt darf es jeder wissen

Vox bringt „Die schlausten Tiere der Welt“ ins Wohnzimmer. Ab dem 17. August geht die Reise los. Der Sender startet nämlich ein neues Tier-Format, das garantiert für Furore sorgen wird. „Die schlausten Tiere der Welt mit Martin Rütter und Dirk Steffens“ verspricht einen Einblick in die faszinierende Welt tierischer Intelligenz.

Dabei werden der Hundeprofi Martin Rütter und der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens gemeinsam die Superhirne der Tierwelt unter die Lupe nehmen.

Martin Rütter wechselt von RTL rüber zu Vox

In sechs geplanten Folgen wollen Rütter und Steffens zeigen, dass die Intelligenz von Tieren mit der menschlichen mithalten kann. Wie „DWDL“ berichtet, werden sie die Geniestreiche von Tieren erleben und kommentieren, die Erkenntnisse einordnen und darüber nachdenken, was diese für uns alle bedeuten. Dabei setzt das Format gekonnt auf Bildung und Unterhaltung, indem es die Zuschauer in die Geheimnisse der tierischen Intelligenz einführt.

+++ Martin Rütter erwischt es bei „NDR Talk Show“-Premiere eiskalt – er muss sofort handeln +++

Dirk Steffens ist nicht nur als Experte in der „Geo“-Quizshow „Wunder unserer Erde“ an der Seite von Moderatorin Sonja Zietlow zu sehen. Nun wird er auch beim Schwestersender Vox in Aktion treten. Die Kombination seiner Expertise mit der tierischen Erfahrung von Martin Rütter wird sicherlich für ein informatives und unterhaltsames Format sorgen.

Neben dem neuen Tier-Format hat Vox auch für das Vorabendprogramm am Sonntag Neuigkeiten parat. Ab dem 18. August kehren die „Tuning Profis“ mit neuen Folgen zurück. Das einst bei Nitro gestartete Format wird nun wöchentlich um 18:10 Uhr ausgestrahlt. Dabei greifen Timo, Charly, Maui und Kirk in vier neuen Folgen wieder Hobbyschraubern unter die Arme und bringen ihre motorisierten Lieblinge in Schuss.